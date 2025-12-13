Son Mühür-Can Holding ve Ciner Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında el konulan Habertürk TV’nin satışa çıkarıldığı yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada hızla yayılan iddialara ilişkin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) resmi açıklama geldi.

Kayyım yönetimindeki Habertürk için “satış” iddiası gündeme geldi

Mahkeme kararıyla yönetimine kayyım atanan Habertürk TV’nin, TMSF tarafından satışa çıkarıldığı öne sürüldü.

İddialar kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, konuyla ilgili resmi bir duyuru yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu.

TMSF: “Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır”

Söz konusu iddialar üzerine TMSF, resmi internet sitesi üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Habertürk TV’nin satıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

TMSF’nin “Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır” başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF’nin internet sitesindeki ‘satış ilanları’nın takip edilmesi önemle rica olunur.

TMSF’nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV’nin satıldığını iddia eden sosyal medya haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. TMSF ilgili mevzuat çerçevesinde bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirmektedir.

Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF’nin internet sitesindeki ‘satış ilanları’nın takip edilmesi önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

“Resmi satış ilanları yalnızca TMSF sitesinden duyurulur”

Açıklamada özellikle, TMSF’nin yürüttüğü tüm satış işlemlerinin yalnızca resmi internet sitesi üzerinden ilan edilerek gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Kurum, bu çerçevede sosyal medyada yer alan doğrulanmamış bilgi ve iddialara karşı kamuoyunu uyardı.

Spekülasyonlara karşı kamuoyuna uyarı

TMSF, Habertürk TV ile ilgili satış iddialarının asılsız olduğunu net bir dille ifade ederken, kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan duyuruları esas alması gerektiğinin altını çizdi. Kurum, benzer iddialara karşı da dikkatli olunması çağrısında bulundu.