Milli Eğitim Bakanlığı’nın taşra teşkilatında görev yapmak üzere açtığı 450 şube müdürü kadrosu için düzenlenecek görevde yükselme yazılı sınavında başvuru takvimi uzatıldı. Buna göre adaylar, sınava katılmak için başvurularını 15 Aralık Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar yapabilecek.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, güncellenen takvim kapsamında başvuruların tamamlanmasının ardından sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 17 Aralık tarihinde duyurulacak.

Yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacak

Sınav süreci, Milli Eğitim Bakanlığı personeline ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği hükümlerini içeren ilgili yönetmelik çerçevesinde yürütülecek. Bu kapsamda değerlendirme, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Sınav merkezleri hangi iller?

Görevde yükselme yazılı sınavı, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Sınav; Adana’dan Van’a uzanan 30’un üzerinde ilde eş zamanlı olarak yapılacak. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’ın da aralarında bulunduğu iller sınav merkezleri arasında yer alacak.