Son Mühür- CHP’li Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Özer görüşmede, barış sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunurken, CHP’ye yönelik siyasî kuşatmanın sonlandırılmasının önemine dikkat çekti.

Kitap hediye etti

Ziyaret sırasında Özer, Bahçeli’ye “İnsanlık” ve “Köklere Yolculuk” adlı eserleri takdim etti. Özer, hediye ettiği kitapların yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in selamlarını ilettiğini belirtti.

Barış süreci üzerine değerlendirmeler

Özer, görüşmenin içeriğine dair şunları ifade etti: “Einstein’ın söylediği gibi, karşılaştığımız sorunları aynı düşünce düzleminde çözmek mümkün değildir. Yıllar içinde oluşan önyargı ve korkular ancak samimiyet ve kararlılıkla aşılabilir. Bu bağlamda Sn. Bahçeli’ye barış sürecine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ettim.”

Toplumsal uzlaşının önemi

Görüşmede, toplumsal barışın sürdürülebilir olması için hiçbir kesimin dışlanmaması gerektiğine dikkat çeken Özer, özellikle CHP’ye yönelik kuşatmanın sonlandırılmasının kritik olduğunu vurguladı. Yargıya olan güvenin güçlendirilmesinin barış sürecinin sağlıklı işlemesi için temel şart olduğunu belirtti.

Yargı ve demokrasi vurgusu

Özer, yargılamaların sadece cezalandırma aracına dönüşmemesi gerektiğini, tutuksuz yargılama uygulamalarının süreci yumuşatıcı etkisinin olacağını söyledi. Kayyım rejiminin sona ermesi ve Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasının barış sürecine katkı sağlayacağını belirtti.

Kucaklaşma zamanı

Eski başkan Özer, Türkiye’nin artık kutuplaşmayı geride bırakıp kucaklaşma dönemine geçmesi gerektiğine dikkat çekti. “Yakalanan bu fırsat, yalnızca ülke iç barışı için değil, bölgesel istikrar açısından da büyük önem taşıyor. Türkiye, sorunu demokrasi ve eşitlik temelinde çözmeli” dedi. Özer, görüşmede gösterilen nazik ev sahipliği ve samimiyet için Bahçeli’ye teşekkür etti.