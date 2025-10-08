Son Mühür- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı bir narkotik soruşturması, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen birçok ismini kapsayan geniş çaplı bir operasyonla sonuçlandı. Jandarma ekiplerinin titizlikle planlayıp uygulamaya koyduğu bu operasyon, kamuoyunda yankı uyandırdı. Soruşturmanın merkezinde, aralarında sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yanı sıra, müzik camiasının sevilen sesleri Hadise, İrem Derici ve Simge Sağın gibi popüler isimler bulunuyordu. Ayrıca, televizyon ve sinema dünyasından tanınan oyuncular Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Demet Evgar ve Berrak Tüzünataç da haklarında işlem yapılan isimler listesinde yer aldı. Toplamda 19 ünlü kişi hakkında yasal süreç başlatıldı.

İfadesi alınan isimler Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı birimleri, operasyon dahilinde adı geçen bu ünlü isimleri, ifadelerinin alınması ve gerekli kan örneklerinin temin edilmesi maksadıyla İl Jandarma Komutanlığı'na intikal ettirdi. Ekipler, soruşturmanın seyrine uygun olarak tüm şüphelilerin yasal prosedürlerini eksiksiz yerine getirdi. Yapılan detaylı adli tıp testleri ve incelemelerin tamamlanmasının ardından, haklarında işlem yapılan bu 19 ünlü isim, herhangi bir gözaltı kararı olmaksızın serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturmanın, yasaklı madde kullanımı veya ticareti iddialarını içerdiği belirtilirken, ünlü isimlerin soruşturma kapsamına alınma nedenleri ve elde edilen bulgular, hukuki sürecin devamı açısından büyük önem taşıyor.