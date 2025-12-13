Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’in bir hesaplaşma alanı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Böyle bir yaklaşım hem Rusya’ya hem de Ukrayna’ya zarar verir; hiçbir fayda sağlamaz. Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması herkes için önemlidir” dedi.

Erdoğan, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen “Uluslararası Barış ve Güven Forumu” sonrası uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye-Türkmenistan iş birliğinde önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forum kapsamında gerçekleştirdiği temasların Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkiler açısından önemli olduğunu söyledi. Erdoğan, etkinliğin, BM tarafından ilan edilen “Uluslararası Barış ve Güven Yılı” çerçevesinde düzenlenmesinin özel bir anlam taşıdığını ifade ederek, ev sahipliği için Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’a teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin tarih, dil, din ve kültür bağları üzerine kurulu olduğunu belirtti. Özellikle ekonomik iş birliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Türk müteahhitlerinin Türkmenistan’ın kalkınmasına katkısına değinerek, “Bağımsızlıktan bu yana iş insanlarımız yaklaşık 55 milyar dolarlık projeyi tamamladı. Hâlihazırda 10 milyar dolar değerinde 19 proje yürütülüyor. Türkmenistan, Rusya’dan sonra firmalarımızın en çok proje gerçekleştirdiği ikinci ülke konumunda” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, 2024 yılı ticaret hacminin 2 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkarılması hedefinde olduklarını belirtti. Beşeri ilişkilerin de önemine değinen Erdoğan, Türkmen öğrencilerin Türkiye’yi tercih ederek ülkelerine katkı sağlamalarının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Türkmenistan’ın tarafsızlık statüsüne destek

Türkmenistan’ın 12 Aralık 1995’te BM kararıyla kazandığı daimi tarafsızlık statüsünü 30 yıldır başarıyla sürdürdüğünü hatırlatan Erdoğan, “Türkmenistan, tarafsızlık kavramını bir barış felsefesine dönüştürmek için özel çaba sarf ediyor. Bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak bu vizyonu desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

Kritik Görüşmeler: Putin ve Şerif ile diplomasi

Erdoğan, ziyaret kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı ve Milli Lider’in yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yaptığı değerlendirmede Erdoğan, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin kapsamlı ve verimli geçtiğini belirterek, barış çabalarına Türkiye’nin katkı sağlayabileceği alanları görüştüklerini aktardı. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın devrede olduğunu ve Türkiye’nin de diplomatik temaslarla barış planını desteklediğini söyledi.

Suriye’de 10 Mart mutabakatı

Erdoğan, Suriye’de 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanmasının bölge istikrarı açısından kritik olduğunu vurguladı. Mutabakatın Suriye’nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve refahı açısından olumlu sonuçlar doğuracağını belirten Erdoğan, “Suriye halkının ortak geleceği her türlü dış plan ve oyundan üstündür” dedi.

Gazze’de insanlık dramı ve Türkiye’nin rolü

Gazze’deki insani kriz konusunda da konuşan Erdoğan, Türkiye’ye herhangi bir resmi teklif gelmediğini belirtti ve İsrail’in ateşkes ihlallerine dikkat çekti. Erdoğan, “İnsani yardım girişlerinde yaşanan sıkıntılar acilen çözülmeli, Türkiye barış için her zaman hazırdır” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin konumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği üyelik sürecine değinerek, Türkiye’nin gücü ve kapasitesiyle Birliğe katkı sağlayabileceğini belirtti. Erdoğan, sürecin hâlâ gecikmiş olmasına rağmen Türkiye’nin savunma sanayisi ve diplomatik ilişkilerde adımlar atmaya devam ettiğini kaydetti.

Futbol ve temiz spor vurgusu

Futbolun milyonlarca kişi için önemli bir eğlence ve stres atma aracı olduğunu belirten Erdoğan, son dönemde yaşanan skandallardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Cumhurbaşkanı, “Fakat bu son gelişmeler bizi ciddi manada üzmüştür. İdarecisinden yöneticisine ve futbolcusuna kadar birçok ismin burada bulunması ve bu kişilerin adının böylesi skandallara karışması, ülkemde bunun olması, bir Cumhurbaşkanı olarak bizleri gerçekten üzmüştür. Hayretlere düşürmüştür. Bu rakamlar için, milyonlarca lira transfer ücreti alan bu insanlar, bu işin içerisine nasıl bulaşır, nasıl girer? Yöneticilere bakıyorsun, ya bu yöneticiler bunu nasıl yapar, nasıl bulaşır?

Gerçekten şunu bir defa çok açık altını çizerek söylüyorum, futbolun ruhu adalettir. Eğer biz bu adaleti tesis edemezsek, sahalardan çıkan netice bizi asla tatmin etmez. Niye? Çünkü adaletten uzak bir netice ortaya çıkacaktır. Bunun bizi tatmin etmesi mümkün olmaz. Bütün bunların yanında biz, futbolun asil ve temiz ruhundan yanayız. Ben yargı mekanizmasının adil bir şekilde çalışmasından sonra bunun da tesis edileceğine inanıyorum. Nereden gelirse gelsin, hangi kulüpten gelirse gelsin, A kulübü, B kulübü fark etmez. Burada adalet bizim için çok çok önemli. Şu anda da bence yargı bu görevini en ideal şekilde yapmaktadır. Biz bu mücadeleyi özellikle de tribünlerin sesine, gençlerin hayallerine, bu milletin temiz futbol özlemi adına sonuna kadar sürdüreceğiz."

Milli futbol takımının 2027 Dünya Kupası’na katılımını hedefleyen Erdoğan, Sırbistan maçının önemine dikkat çekti ve oyunculara başarıları halinde yerli otomobil TOGG’u hediye edeceklerini belirtti.

Yeni anayasa çalışmaları

Erdoğan, yeni anayasa hazırlıklarıyla ilgili olarak, hem sivil hem özgürlükçü hem de kapsayıcı bir metin üzerinde çalışıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı, anayasanın millet tarafından sahiplenilmesi ve ülkenin geleceği açısından güvence oluşturması gerektiğini vurguladı.

Nüfus ve eğitim politikaları

Nüfus artış hızının Türkiye için önemli bir konu olduğuna işaret eden Erdoğan, güçlü aile yapısının güçlü milletin temelini oluşturduğunu belirtti. Erdoğan, eğitim alanında yapılan yatırımların da bu sürece katkı sağladığını ifade ederek, 81 ilde üniversitelerin bulunduğunu ve gençlerin eğitim imkanlarının artırıldığını kaydetti.