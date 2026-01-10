Son Mühür/Merve Turan- ATA Parti İzmir İl Başkanı Resül Kara, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının toplum için taşıdığı hayati role dikkat çekti. Kara, basını; milletin gözü, kulağı, sesi ve hafızası olarak tanımlayarak, gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda kamusal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

“Türk basın tarihi onurlu bir mücadeleye dayanıyor”

Türk basın tarihinin zor koşullara rağmen gerçeğin peşinden giden gazetecilerin mücadelesiyle şekillendiğini belirten Kara, basın emekçilerinin haber alma hakkını korumayı bir görev değil, bir onur meselesi olarak gördüğünü ifade etti.

212 sayılı Kanun hatırlatması

10 Ocak 1961’de yürürlüğe giren 212 sayılı Kanun’un gazetecilerin özlük haklarının güvence altına alınmasında ve mesleğin kurumsal yapıya kavuşmasında önemli bir eşik olduğuna işaret eden Kara, bu kazanımların korunmasının ve geliştirilmesinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

“Basın özgürlüğü ortak sorumluluktur”

Basın özgürlüğü, ifade hürriyeti ve kamuoyunun doğru bilgiye erişim hakkının demokratik toplumların temel unsurları olduğunu belirten Kara, bu değerlerin yaşatılmasının sadece gazetecilerin değil, tüm toplumun ortak görevi olduğunu dile getirdi.

Basın emekçilerine kutlama, basın şehitlerine anma

Açıklamasında sahada, ofiste, kamera arkasında ve haberin izinde gece gündüz çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Kara, görevleri sırasında hayatını kaybeden basın mensuplarını da rahmet ve saygıyla andı.