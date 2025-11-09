Son Mühür / Atakan Başpehlivan Son günlerde merkez sağın güçlü temsilcisi konumunda söylemler ortaya koyan İYİ Parti İzmir İl Başkanlığının 4. Olağan Kongresi Kültürpark’ta bulunan Celal Atik Spor Salonu’nda başladı.
Dervişoğlu kongreye katıldı
İYİ Parti’nin 4. Olağan Kongresi, yoğun katılım ve coşku içinde gerçekleştirildi. Kongreye Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun da katılması dikkat çekti. Parti üyeleri, Dervişoğlu’nu ellerinde parti bayraklarıyla coşkuyla karşıladı.
Delegelerin desteği Ülkü Doğan’dan yana
Mevcut İl Başkanı Ülkü Doğan’ın tek aday olarak yarıştığı kongrede, parti içi birlik ve motivasyonun ön plana çıktığı gözlendi.
Muhabir: ATAKAN BAŞPEHLİVAN