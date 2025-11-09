Son Mühür/ Osman Günden- Karşıyaka Belediyesi'nin gelenekselleşen ve büyük bir coşkuyla beklenen “Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu”, bu yıl 31. kez düzenlenerek büyük ilgi gördü. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıldönümü anısına gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 1500 kişi katıldı. Koşu, sabahın erken saatlerinde Anayasa Meydanı'ndan başlayarak 4 kilometrelik parkur sonunda Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım’ın Anıt Mezarı’nda son buldu.

Anıt mezarda duygusal ödül töreni

Yoğun katılımla tamamlanan koşunun ardından, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda anlamlı bir tören düzenlendi. Törene, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal başta olmak üzere, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altan İnanç gibi önemli isimler katılım gösterdi. Duygusal anların yaşandığı törende, yarışı bitiren tüm sporculara anı madalyası takdim edilirken, 16 farklı kategoride dereceye girenler kupalarını aldı.

Başkan Ünsal: Yas tutmuyor, yaşatıyoruz!

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, koşunun sadece bir spor aktivitesi değil, aynı zamanda milli değerlere sahip çıkmanın somut bir örneği olduğunu belirtti. Başkan Ünsal, "10 Kasım arefesinde Atamızı özlemle anıyoruz, ancak bizler yas tutmuyoruz. O'nun bize bıraktığı değerlere sahip çıkarak, çalışarak ve üreterek O’nu yaşatıyoruz," ifadelerini kullandı. Organizasyona destek veren sponsorlara da teşekkür eden Ünsal, tüm katılımcılara gönülden şükranlarını sundu. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altan İnanç ise Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşatılacağı sözünü verdi.