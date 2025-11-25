Son Mühür / Erkan Doğan - İYİ Parti İzmir’in divan kurulu belli oldu. 9 Kasım’da gerçekleşen İYİ Parti İzmir İl Kongresi’nde mevcut başkan Ülkü Doğan tek aday olarak delegasyonun karşısına çıkmış; 374 oy alarak güven tazelemişti. Başkan Doğan’ın 70 kişilik il yönetim kurulu listesini hazırlamasının ardından şimdi de il divan kurulu üyeleri belli oldu.

Kimler hangi göreve geldi?

İYİ Parti İzmir’de bu dönem Siyasi İşler Başkanlığı görevini Bayram Önem yürütecek, İl Sekreterliği görevini ise Yusuf Aşman üstlenecek. Mali İşler Başkanlığı’nda Meral Sinanoğlu, Teşkilat İşleri Başkanlığı’nda ise partinin kuruluşundan bu yana görev alan Ahmet Murat Beydoğan görev alacak.

Kurumsal İlişkiler Başkanlığı’nı Fisun Örük, Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanlığı’nı Av. Ali Barış Ercan üstlenirken; Uluslararası İlişkiler Başkanı da Hayri Tuna Yükselen üstlenecek. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanlığı ise Nizamettin Yılmaz’a emanet edildi.

Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Timur Güler, Yerel Yönetimler Başkanı Tanzer Sucu, Kadın-Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı ise Müzeyyen Dolapoğlu olarak belirlendi.

Yeni dönemde Medya Tanıtım Başkanlığı’nı Begüm Durutürk Erol, Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı’nı Mustafa Cihat Ökgil, Ar-Ge, Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanlığı’nı Ali Osman Sabancı üstleniyor. STK İlişkileri Başkanı Ebru Gülekli, Toplumsal Politikalar Başkanı Nazan Aruk, Tarım Politikaları Başkanı ise İshak Gündüz olarak listede yer aldı. İl Sekreter Yardımcılığı görevini Betül Denksoy Nair yürütürken, Kültür-Sanat ve Gençlik Politikaları Başkanlığı Anıl Boyacıoğlu’na teslim edildi.