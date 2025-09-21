Son Mühür/ Beste Temel- İYİ Parti Çeşme İlçe Teşkilatı, Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği 4. Olağan Genel Kurul toplantısıyla yeni ilçe başkanını seçti. Üç dönemdir bu görevi yürüten Volkan Evci'nin parti tüzüğü gereği tekrar aday olamadığı seçimde, tek aday olan Attila Beyli, oy birliğiyle yeni ilçe başkanı oldu. Genel kurul, partinin üst düzey yöneticileri ve çevre ilçe başkanlarının da katılımıyla gerçekleşti.

Dervişoğlu'ndan "Yumruklar değil, eller" mesajı

Genel kurula gönderdiği mesajla İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin misyonunu ve vizyonunu bir kez daha vurguladı. "Ülkemizin ağır sorunlarla boğuşmak zorunda bırakıldığı bir dönemde dördüncü olağan kongre sürecimiz başlamış bulunuyor" diyen Dervişoğlu, "Sıkıştırılmış siyasetin bu sorunlara çözüm olamayacağını biliyoruz. Bu yüzden bizler, yumruklarımızı değil, ellerimizi milletimize uzatıyoruz" ifadelerini kullandı. Mesaj, salonda büyük bir dikkatle dinlendi ve alkışlarla karşılandı.

Eski ve yeni başkanlardan mesajlar

Toplantıda konuşan önceki dönem İlçe Başkanı Volkan Evci, görev süresi boyunca karşılaştıkları zorluklara değindi. Türkiye'deki medyanın büyük oranda iktidarın kontrolünde olduğunu ve bu durumun partinin sahadaki çalışmalarını yeterince yansıtamadığını dile getiren Evci, yeni yönetime başarılar diledi. Yeni İlçe Başkanı Attila Beyli ise konuşmasında parti vizyonuna ve Atatürk'ün ilkelerine bağlılık vurgusu yaptı. "İYİ Parti bir umut hareketi olarak doğdu. Bizim görevimiz Türk milletinin birliğini ve bütünlüğünü korumaktır" diyen Beyli, "Karanlığın ışığı iyilikten geçer" sözleriyle hedeflerini özetledi.

Üst düzey katılım ve güçlü destek

Genel kurula İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zeki Bulgan ve İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan da katıldı. İzmir İl Başkanı Doğan, partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Ülkemizin bu karanlık tablodan çıkmaya, yeniden umutla aydınlığa kavuşmaya ihtiyacı var. Bundan sonra da bu mücadeleyi tek yürek, tek millet olarak sürdüreceğiz" dedi. Zeki Bulgan ise konuşmasında terörle mücadele ve ekonomik sorunlara dikkat çekerek, bu konularda şeffaf ve kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı. Bulgan, partinin sahada birebir temasla halka ulaşmaya devam edeceğini belirtti. CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları'nın da kongreye çelenk göndererek destek vermesi, siyasi nezaket açısından dikkat çeken bir detay oldu.

Yeni yönetim belirlendi

Kongrenin sonunda yapılan seçimlerle Attila Beyli'nin liderliğindeki yeni yönetim kurulu ve il delegeleri belirlendi. Yeni İlçe Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Nadide Emre, Aynur İmrak, Havva Evci, Ahmet Nazlı, Ozan Atilla, Vesile Erdem, Sevgi Ertik, M. Rauf Sancaktar, Hülya Özel, Ömer Akkaya, Kemal Sarı, Mehmet Durak, Murat Kara, Namık Öztürk, Mehmet Uğur ve Münür Yakışır oldu. İl Delegeliği Asil Üyeliklerine ise Attila Beyli, Volkan Evci, Nadide Emre, Havva Evci, Aynur İmrak, Ahmet Nazlı ve Vesile Erdem seçildi. Yeni yönetim, Çeşme'deki parti faaliyetlerini daha ileriye taşımayı amaçlıyor.