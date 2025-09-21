Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Kongresi, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde başkan adayları Orçun Altanhan ve Serkan Kalmaz’ın destekçilerinin salona girmesiyle birlikte büyük bir coşkuyla başladı. Kongrenin divanı başkanlığını ise Mustafa Moroğlu üstlendi.

Ozan Ali İlgazi: Millet artık CHP iktidarını beklemektedir

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ve halkın CHP iktidarını beklediğinin altını çizen Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, “Bu kongremiz halkımıza karşı sorumluluğumuzun güçlü bir ifadesidir. Görev süremiz boyunca Konak’ın her mahallesinde halkımızın yanında olduk. Sokakta, çarşıda her alanda CHP’nin mücadelesini sürdürdük. Maalesef ülkemiz ağır bir tabloyla karşı karşıyadır. Eğitim sistemimiz laik ve bilimsel sistemden kopartıldı. Yargı bağımsızlığı yok edildi, hukuksuzluk sıradanlaştı.

2024 seçimlerinde elde ettiğimiz büyük başarı cezalandırılmak istendi. İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, kumpaslarla sindirilmeye çalışılmaktadır. Buradan bir kez daha haykırıyoruz, İstanbul’un ve Türkiye’nin umudu Ekrem İmamoğlu’dur. Ne İzmir il başkanımız Şenol Aslanoğlu, ne tutuklu belediye başkanlarımız asla yalnız değildir ve yalnız kalmayacaklardır. Millet artık CHP’nin iktidarını beklemektedir. Unutmayalım bizim için aslolan kişiler değil CHP’nin onurlu bayrağıdır. Bizim için esas olan Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı kutsal yolda onurlu bir şekilde yol yürümektir. Gelin bu taşlı dikenli yolda onurluca yürüyelim.” dedi.