3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında anlamlı ziyaretler ve etkinlikler gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bir anlamlı ziyaret de, İYİ Parti Bergama İlçe Başkanlığı'ndan geldi. İYİ Parti Bergama İlçe Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler günü çerçevesinde Hakan Bahadır'a ziyarette bulundu. Bugün aynı zamanda Hakan Bahadır'ın doğum günü olması sebebiyle de ayrı bir öneme sahip durumda.

Sosyal yaşamla iç içe olmasıyla tanınıyor!

İzmir'in Bergama ilçesinde hayatını sürdüren engelli bir birey olan Hakan Bahadır; yaşamı sevmesiyle, ailesi ile birlikte yaşamasıyla, sosyal yaşamın içerisinde olmasıyla tanınıyor.

İYİ Parti Bergama'dan ziyaretin ardından açıklama!

İYİ Parti Bergama İlçe Başkanlığı tarafından ziyaretin ardından İYİ Parti Bergama İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İYİ Parti Bergama ilçe Başkanlığı olarak Hakan Bahadır’ı bu özel günde yalnız bırakmak istemedik." ifadeleri kullanıldı.