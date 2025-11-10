Son Mühür/ Beste Temel - BASİFED Akademi programı kapsamında, Finans Eğitmeni ve EGEKOBİDER Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Bilek tarafından “Finansal Disiplin: Sürdürülebilir Başarının Anahtarı” başlıklı eğitim verildi. BASİFED Federasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime federasyona bağlı derneklerin üyeleri katıldı.

Eğitimde finansal disiplinin işletmelerde neden temel bir unsur olduğu ele alındı. Katılımcılar; gider kontrolü, maliyet yönetimi, bütçe hazırlama, finansal raporlama, borç ve kredi yönetimi ile dijital araçların finans süreçlerine entegrasyonu gibi başlıklarda bilgilendirildi.

“Finansal disiplini kültüre dönüştürmeliyiz”

Finans Eğitmeni Yüksel Bilek, finansal disiplinin sürdürülebilir büyümenin temeli olduğuna dikkat çekerek, 2026 yılının ekonomik açıdan zorlu geçeceğini söyledi. “2026 yılı ekonomik belirsizliklerin ve maliyet baskısının artacağı bir dönem olacak. Şirketler sezgisel değil, veri temelli kararlar almalı; nakit akışını, borçluluk seviyesini ve kârlılığı düzenli takip etmelidir. Güçlü sermaye yapısı, doğru bütçe planlaması ve gider kontrolü kritik önem taşıyor. İyi hazırlanmış bütçe ve etkin finansal yönetim, işletmenin geleceğini koruyan en güçlü kalkandır.” ifadelerini kullandı.

Bilek, kârın yanında nakdin sürekliliğini sağlayan finansal stratejilere, raporlama disiplinine ve dijital çözümlerin işletme kültürüne yerleşmesine dikkat çekti.

BASİFED’den iş dünyasına katılım çağrısı

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş ise akademi eğitimlerinin bölgesel kalkınma için önemli bir rol üstlendiğini belirterek şunları söyledi: “BASİFED Akademi ile iş dünyasında kalıcı bir finansal disiplin kültürü oluşturmayı hedefliyoruz. Üyelerimizin veri temelli bütçe, raporlama ve nakit yönetimiyle dayanıklılıklarını artırmalarını istiyoruz. Bu eğitimler, işletmelere değişen koşullarda öngörülebilirlik ve verimlilik kazandıracak.”

Güneş, iş dünyasını ekonomide belirsizliklerin arttığı bu süreçte eğitimlere katılım göstermeye davet etti.