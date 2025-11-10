Son Mühür/ Beste Temel- İzmir temsilcisi Bostanlıspor, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Oryantiring ve Muaythai şampiyonalarında toplam yedi birincilik elde ederek anlamlı bir başarıya imza attı. Sporcular, kazandıkları madalyaları Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına adadı.

Muaythai’de miniklerden 5 altın madalya

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Muaythai Federasyonu iş birliğiyle Manisa Saruhanlı'da gerçekleştirilen Geleneksel Halk Eğitim Merkezleri Muaythai Şampiyonası, Bostanlıspor’un minik sporcularının domine ettiği bir mücadeleye sahne oldu. Turnuvaya beş sporcuyla katılan kulüp, tamamından şampiyonlukla ayrılarak büyük bir başarı gösterdi.

Minikler kategorisinde 32 kiloda mücadele eden Mert Uyanıker, iki maçını da nakavtla kazanarak şampiyonanın en dikkat çeken sporcusu oldu. Ayrıca 40 kiloda Göktuğ Sarımsakçı, 42 kiloda Turan Yılmaz ve 50 kiloda Doruk Ateş Gezinir de rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesine çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Oryantiring’de de zirveyi bırakmadılar

Muaythai’de gösterilen bu üstün başarının yanı sıra, Gençlik Spor İzmir İl Müdürlüğü tarafından Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen Oryantiring Birincilikleri’nde de Bostanlısporlu sporcular kürsüye ambargo koydu. Oryantiringde Tilda Arslan ve Gülşeker Altun kendi kategorilerinde birincilik elde ederek kulübün şampiyonluk sayısını yediye yükseltti.

Bostanlıspor Muaythai Antrenörü Aytaç Uyanıker, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen güçlü sporculara karşı bu kadar önemli bir başarı elde etmek gurur verici. Sporcularımızın şampiyonlukları, gelecekte Ay Yıldızlı formayı giymek için ne kadar ümitli olduklarını gösteriyor," dedi. Uyanıker, bu büyük başarıyı Ata’larını andıkları böyle özel bir günde kazanmanın mutluluğunu ikiye katladığını sözlerine ekledi.