Son Mühür- Geçtiğimiz Kasım ayında 11.000 üzerine çıkma çabası başarısızlığa uğrayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem günü olan 1 Aralık'a hızlı bir giriş yaptı.

Yüzde 1.51'lik değer kazanarak 11.063 puana tırmanan endekste bankacılık endeksi yüzde 2.65'lik oranla başı çekti.

İTO'nun Kasım ayı enflasyon rakamları öncesi endeksin güne pozitif başladığına dikkat çeken A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

11.100 ve 11 605 dirençlerine doğru gidebilme gücü var. 10.900 üzerinde kaldığı sürece bu güçlü duruşu sürdürecektir'' hatırlatmasında bulundu.



Enflasyon rakamı ve faiz kararı...



İTO'nun verilerine göre, tüketici fiyatları kasım ayında yüzde 1,19 artarken, yıllık artış yüzde 38,28 olduğunu belirten Bilen,

''Genel anlamıyla pozitifim. Enflasyon rakamı bence piyasayı yukarı ivmeler. Bankalarda bu yönde hazırlık var. Merkez Bankası'nan faiz indirimi iyi oran gelirse Aralık ayı iyi başlar. Ancak daha sonra Noel tatili nedeniyle verilecek ara yüzünden ay sonuna doğru yataya girip yılı kapatacaktır diye düşünüyorum.'' mesajı verdi.

