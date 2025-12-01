Migros İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Ömer Özgür Tort, Türkiye’nin gıda üretimi ve erişimi konusunda ciddi bir riskle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Üreticilerin karlılık sağlamakta zorlandığını ve bu nedenle üretimden uzaklaştığını belirten Tort, durumun hem sektör hem de ülke ekonomisi için önemli bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Üretim azalıyor, tehdit büyüyor

Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Antalya’da düzenlenen 26. İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan Tort, özellikle gıda ve tekstil sektörlerinde üretim sorunlarının derinleştiğine dikkat çekti. Tort, “Üreticiler yeterince kazanamadığı için üretimi sürdürmek istemiyor. Bu süreç devam ederse Türkiye’de raflarda satacak ürün bulamayabiliriz” ifadelerini kullandı.

İthalat riskine dikkat

Ekonomim'in haberine göre Tort, mevcut durumun uzun vadede ithalatın artmasına yol açabileceğine işaret ederek, “Eğer üretim bu hızla düşerse, gıda da ithalatın kapsamına girecek ürünlerden biri haline gelebilir. Bu bizi ciddi şekilde endişelendiriyor” dedi.

Gıda güvenliği için yatırım sürüyor

Gıda güvenliği ve kontrol mekanizmalarına da değinen Tort, “Bazı bahçelerde üreticiler kendi tüketimleri için ilaç kullanmadıklarını söylüyor. Bu bana ulaşıyor ama kim bilir ne gibi sorunlar gözden kaçıyor. Biz ise bu kontrolleri vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Tort, yalnızca pestisit kontrolleri için yıllık 350-400 bin dolar harcadıklarını ifade ederek, tüm ürünlerde şeffaflığı artırma taahhüdünü de yineledi. “Tedariklerimizi şeffaf hale getireceğiz ve tüm ürünlerin üzerine QR kodu yerleştireceğiz. Bu sorumlulukta tüm paydaşların yer alması en büyük değerimiz” dedi.