Son Mühür/ Alper Temiz- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Berkhan Alptekin, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan ve yargı sürecine taşınan iddiaları konu alan haberlere karşı sessizliğini hukuk yoluyla bozdu. Alptekin, ODA TV İzmir Haber Müdürü Gamze İşler tarafından kaleme alınan ve “İzmir Büyükşehir Belediyesi bu davayla çalkalandı. 7 yıl hapsi istendi” başlığıyla yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatı aracılığıyla başvuran Alptekin, söz konusu haberin kişilik haklarını zedelediğini, "Hakaret" ve "Gizliliğin İhlali" suçlarını içerdiğini ifade etti. Alptekin, devam eden bir yargı süreci üzerinden yapılan haberlerin, kendisini kamuoyu nezdinde suçlu ilan etme çabası taşıdığını ve bunun bir "itibar suikastı" olduğunu vurguladı.

"Gerçek dışı ifadelerle algı yaratılıyor"

Suç duyurusu dilekçesinde, olayın geçmişine ve hukuki sürecin detaylarına yer verildi. Alptekin’in Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü dönemde, kurum içi bir şikâyet üzerine başlayan disiplin soruşturmasının yargıya taşındığı hatırlatıldı. Dilekçede, şikayetçi tarafın beyanlarının çelişkili olduğu ve İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin, eksik soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle Alptekin’e verilen disiplin cezalarından birini iptal ettiği bilgisi paylaşıldı.

Alptekin cephesi, iddianamenin bir suçluluk karinesi olmadığını, buna rağmen haberin sanki suç kesinleşmiş gibi bir dille kaleme alındığını belirtti. Dilekçede, Berkhan Alptekin’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevine atanmasının ardından, belirli odaklar tarafından sistematik bir yıpratma kampanyası yürütüldüğü ve bu haberin de söz konusu "kara propaganda"nın bir parçası olduğu ifade edildi.

Bilirkişi Raporu ve telefon kayıtları iddiası

Suç duyurusunun en dikkat çeken kısımlarından biri ise haberde yer alan teknik detayların yalanlandığı bölüm oldu. İlgili haberde, bir bilirkişi raporuna dayandırılarak Alptekin’in telefon görüşmesinde karşı tarafa, "Senin gibi güzel bir kadından çok etkilendiğim için gelmeye çekiniyorum" dediği iddia edilmişti. Alptekin, ne telefon kayıtlarında ne de bu kayıtları çözümleyen bilirkişi raporunda böyle bir ifadenin kesinlikle yer almadığını belirtti.



Benzer şekilde, haberde geçen ve bilirkişi değerlendirmesi olduğu öne sürülen "mağduru sert şekilde kendisine çekerek yanağından öpmesi" yönündeki ifadelerin de tamamen asılsız olduğu dile getirildi. Alptekin, raporda böyle bir tespitin bulunmadığını, bu ifadelerin kendisini suçlu göstermek ve toplumdaki saygınlığını zedelemek amacıyla kurgulandığını ifade etti.

Berkhan Alptekin, avukatı aracılığıyla yaptığı başvuruda, hakkında kamu davası açılmasını ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan ilgili haber linklerine erişimin engellenmesini talep etti.