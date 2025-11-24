Karşıyaka Spor Kulübü, tarihinin en yüksek borç yüküyle mücadele ederken, eski başkan İlker Ergüllü’ye kulübün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarıyla ilgili ödeme tebligatı gönderildi. Ergüllü, Ocak 2024 – Mayıs 2025 tarihleri arasında yaklaşık 1,5 yıl görev yaptığı döneme ait SGK borçlarından sorumlu tutuldu.

700 bin TL’lik SGK borcu takibi

Yeşil-kırmızılı kulübün 2024 yılı temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ait toplam 700 bin TL’lik SGK borcu için Ergüllü’ye ödeme talimatı gönderildi. Eski başkan, mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma talep etti ancak mahkeme başvurusunu reddetti. İlgili borç ödenmezse, Ergüllü’ye karşı haciz işlemi başlatılabileceği bildirildi.

Geçmiş dönem borçları ve yapılandırma sorunları

Karşıyaka’da daha önce 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan dönemlerde, kulübün 95 milyon TL’yi bulan vergi borçları nedeniyle başkan ve yöneticilere ödeme talimatları gitmişti. O dönemde eski yöneticiler, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Yıllardır biriken geçmiş borçlar, 2023 yılında 120 ay taksitlendirilerek yapılandırılmıştı; ancak mevcut yönetim döneminde ödemeler gerçekleşmeyince yapılandırma Temmuz 2025’te bozuldu.

İlker Ergüllü: “Ödeme tebligatı şaşkınlık yarattı”

Sadece kendisine ödeme talimatı geldiğini doğrulayan Ergüllü, tebligat karşısında büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadığını ifade etti. Bu sezon voleybol şubesine isim sponsorluğu ve basketbol takımına maaş desteği sağlayan Ergüllü, şunları söyledi:

“Yıllarca sponsorlar yalnızca net maaşları ödedi. Kulüp, sporcuların vergilerini ve SGK ödemelerini üstlendi. Şimdiye kadar hiçbir başkana bireysel SGK borcu çıkmadı. Yüz milyon TL’ye yakın borç içinden sadece benim dönemime ait kısmın takip edilmesini anlamakta güçlük çekiyorum. Hem mali destek verip hem de sponsor olurken ödeme tebligatıyla karşılaşmak spordan ve Karşıyaka’dan soğutuyor.”

Ergüllü’nün kulübe maddi katkıları

Karşıyaka’ya önceki başkanlığı döneminde 21 milyon TL’lik alacağını bağışlayan Ergüllü, geçen sezondan 67 milyon TL alacağı için Aralık 2024’te icra takibi başlatmıştı. Ancak yönetimle yapılan sponsorluk anlaşması çerçevesinde bu miktarı talep etmemişti.