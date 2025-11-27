İtalyan Mutfağı Haftası’nda İzmir’de Lezzet Buluşması

Son Mühür/ Beste Temel- İtalyan Hükümeti tarafından dünya genelinde kutlanan 10. Dünya İtalyan Mutfağı Haftası kapsamında İzmir’de özel bir etkinlik düzenlendi. İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası’nın, İzmir İtalya Konsolosluğu iş birliğiyle Peperino Pizza’da gerçekleştirdiği “Apericena” konseptli etkinlik, gastronomi ve kültürü bir araya getirdi.

Gecede İtalyan şefler Emiliano Luggo, Cosimo Rotolo ve Simone Grazia, aynı anda mutfağa girerek konuklara özgün İtalyan tatları sundu. Etkinlikte gastronomi aracılığıyla İtalyan kültürünün önemli unsurları katılımcılarla paylaşıldı.

Yoğun katılım dikkat çekti

Etkinliğe İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi, T.C. Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, oda yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Gecenin Gold Sponsorları arasında Çimentaş, Commital ve Kaltun yer alırken, Silver Sponsorlar Eldor ve Karavan Turizm oldu.

Alba: Mutfak iki ülke arasında köprü

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pietro Alba, etkinliğin yalnızca bir gastronomi buluşması olmadığını belirterek, İtalyan kültürü, tarihi ve yaşam biçiminin de bu gecede kutlandığını ifade etti. İtalyan mutfağının gelenek, aile ve birlikte olma anlayışını yansıttığını vurgulayan Alba, İzmir ile birçok İtalyan kenti arasında benzer bir ruh bulunduğunu dile getirdi. Alba, mutfağın İtalya ve Türkiye arasındaki dostluğu güçlendiren en önemli ortak paylalardan biri olduğunu söyledi. “Apericena” konseptinin İzmir’de ilk kez uygulanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Bianchi: Made in Italy’nin kültürel yansıması

İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi ise İtalyan mutfağının “Made in Italy” kavramının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Bianchi, İtalyan mutfağının yalnızca yemeklerden ibaret olmadığını, aynı zamanda yaşam tarzını ve kültürel değerleri temsil ettiğini belirtti. Bu kültürün dünyaya tanıtılması amacıyla benzer etkinliklerin sürdürüleceğini ifade etti.

Plaket takdimi ve lezzetli final

Etkinlik sırasında sponsor firmaların temsilcilerine teşekkür plaketleri verildi. Gece, şefler tarafından hazırlanan mozzarella başta olmak üzere özgün İtalyan tatlarının müzik eşliğinde deneyimlenmesiyle devam etti.

Apericena nedir?

Apericena, İtalya’da son yıllarda yaygınlaşan ve sosyal paylaşımı gastronomiyle buluşturan modern bir gelenek olarak öne çıkıyor. “Aperitivo” ve “cena” kelimelerinin birleşiminden oluşan bu konsept, genellikle akşamüstü saatlerinde uygulanıyor. Bir içecekle birlikte zengin içeriğe sahip atıştırmalıkların sunulduğu apericena, hem sosyal bir buluşma hem de alternatif bir akşam yemeği anlayışı olarak İtalyan kültüründe önemli bir yer tutuyor.