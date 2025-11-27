İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan soruşturma sonucu, örgüte mali destek sağladığı değerlendirilen 28 şüpheli belirlendi.

Eş zamanlı operasyonlarla 26 kişi yakalandı

Bu sabah saat 08.00’de İzmir merkezli olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri, düzenlenen baskınlarda 26 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon sırasında, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, operasyonun DEAŞ’ın finansal altyapısının çözülmesine önemli katkı sağlayacağını ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti. Elde edilen delillerin incelenmesinin ardından gözaltındaki şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.