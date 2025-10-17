İtalya, devlet televizyonu RAI3’te yayınlanan “Report” adlı araştırma programının sunucusu ve yapımcısı Sigfrido Ranucci’ye yönelik bombalı saldırıyla sarsıldı. Ünlü gazetecinin başkent Roma’nın güneyinde yer alan Pomezia’daki evinin önünde park halindeki aracının altına yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlama iki aracı ve evi vurdu

Patlama, dün akşam yerel saatle 22.00 sularında meydana geldi. Ranucci’nin konutunun önünde bulunan iki araçtan biri, altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır hasar gördü. Patlamanın şiddetiyle çevredeki diğer araçta ve gazetecinin evinde de ciddi maddi hasar oluştu.

“20 dakika önce kızım da arabayı park etmişti”

Olay anında ailesiyle birlikte evde bulunan Ranucci, yaşananları basına şu sözlerle aktardı:

“Dün gece eve gelip kapının önüne park ettim. Yaklaşık 20 dakika önce de diğer otomobilimi kızım park etmişti. Ardından iki araç da peş peşe patladı.”

Gazeteci, patlamanın ardından ailesinin durumunun iyi olduğunu, ancak olayın hedefli bir saldırı olduğuna inandığını söyledi.

Ranucci, “Report” programıyla sık sık gündeme geliyordu

İtalya’da cesur araştırmalarıyla tanınan Sigfrido Ranucci, kamu yayıncısı RAI3’te uzun süredir “Report” programını hazırlayıp sunuyor. Program, özellikle yolsuzluk, organize suç, siyasi bağlantılar ve kamu kaynaklarının kötüye kullanımı gibi hassas konuları ele almasıyla biliniyor.

Ranucci, daha önce de tehditler aldığını belirtmiş, ancak çalışmalarına ara vermemişti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve bomba imha ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırının faili veya failleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.