Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve küresel güvenlik konuları ele alındı. Bakan Fidan, “Türkiye, sağlanan mutabakatın uygulanmasında üzerine düşeni yaptığı gibi bundan sonra da fazlasını yapmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisinde ortak projeler vurgusu

Bakan Fidan, Almanya’nın Türkiye’ye yönelik attığı kolaylaştırıcı adımların önemine değinerek, iki ülke arasındaki savunma sanayisi alanında iş birliğinin güçlendiğini söyledi. “Almanya’nın aldığı kolaylaştırıcı adımları çok kıymetli buluyoruz. Bu çerçevede imkan ve kabiliyetlerimizin güçlü olduğu savunma sanayisi alanında kısıtlamaların değil, ortak projelerin gündemde olduğunu görüyoruz” diyen Fidan, iki ülke arasında stratejik iş birliklerinin artarak süreceğini vurguladı.

“İki devletli çözüm kalıcı barışın anahtarı”

Görüşmede Orta Doğu gündemi de ele alındı. Fidan, İsrail-Filistin çatışmalarına değinerek iki devletli çözümün önemini bir kez daha hatırlattı. “İki devletli çözümün bölgedeki kalıcı barışın adımı olacağını konuştuk. Gazze’deki ateşkesin bozulmaması gerektiği ve bu konuda uluslararası iş birliğinin artırılması gerektiği konusunda hemfikiriz” ifadelerini kullanan Fidan, Türkiye’nin bu süreçte aktif rol üstlenmeye devam edeceğini belirtti.

“Türkiye barış mekanizmalarında aktif rol alacak”

Fidan, Türkiye’nin uluslararası mutabakatlar çerçevesinde barışın tesisine katkı sunmaya kararlı olduğunu ifade etti: “Türkiye, sağlanan bu mutabakatın uygulanmasına yönelik üzerine düşeni yaptığı gibi, bundan sonra da fazlasını yapmaya hazırdır. Bu kapsamda oluşturulan görev gücü, barış kurulu ve uluslararası iş birliği mekanizmalarında Türkiye’nin aktif rol alması konusunda Cumhurbaşkanımız kararlılık göstermektedir. Atılan her adımın kalıcı barışa hizmet etmesi gerektiğini vurgulamak isterim.”

“Gazze’ye nefes, Filistin’e umut olmaya devam edeceğiz”

Gazze’deki insani krizin Türkiye’nin öncelikleri arasında olduğunu belirten Fidan, Türkiye’nin yeniden imar çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini söyledi. “Türkiye, Gazze’ye nefes, Filistin’e umut olmaya devam edecektir. Gazze’nin yeniden imarı için verilen inşaatlara da aktif destek vermeyi sürdüreceğiz.”

Suriye ve Ukrayna başlıkları da gündemde

Toplantıda, Suriye ve Ukrayna’daki gelişmeler de ele alındı. Fidan, “Suriye Hükümeti’nin SDG ile yürüttüğü görüşmeleri yakından takip ediyoruz” dedi. Ayrıca Ukrayna konusunda da Türkiye’nin diplomatik girişimlerine değinen Fidan, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması ve savaşın son bulması, Avrupa’da ve başka bölgelerde çatışmaların yayılmaması açısından son derece önemlidir. Türkiye, Ukrayna’nın uzun vadeli istikrarına katkı sunacak her girişimi desteklemeye hazırdır” ifadelerini kullandı.