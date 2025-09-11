Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, doğanın korunması ve suyun geri dönüşümü için yürüttüğü çalışmalarla bu yıl 55 milyon 363 bin metreküp atıksuyu arıtarak doğaya kazandırdı.

Arıtma kapasitesi 1 milyon 800 bin kişiye ulaştı

Yerleşik nüfusun 1 milyonu aştığı Muğla’da, turizm sezonunda nüfusun 5 milyona kadar çıktığını belirten yetkililer, atıksu arıtma hizmetlerinin yalnızca yerleşik nüfus değil, turizm yoğunluğu dikkate alınarak planlandığını aktardı. Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi turizm merkezlerini kapsayan yatırımlar sayesinde arıtma kapasitesi yüzde 65 artarak 1 milyon 800 bin kişiye hizmet verebilecek seviyeye ulaştı.

Geçen yıla göre yüzde 20 artış

İl genelinde 32 atıksu arıtma tesisi ve toplam 319 bin 697 metreküp kapasite ile hizmet veren MUSKİ, 2025 yılı içerisinde 55 milyon 363 bin metreküp suyu arıttı. Geçen yıl aynı dönemde 46 milyon 243 bin metreküp su arıtılmıştı. Böylece arıtılan su miktarı yaklaşık yüzde 20 artış gösterdi. Kentteki 30 tesiste İleri Biyolojik Arıtma sistemi bulunuyor ve elde edilen su, yeşil alan sulamalarında kullanılıyor.

Başkan Aras: “Su en değerli varlığımız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, suyun korunmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Aras, “Dünya kenti Muğla’nın doğal güzelliklerini ve su kaynaklarını korumak en büyük önceliğimiz. İleri biyolojik arıtma tesislerimizle atıksuyu hem denizlerimizi kirletmeden arıtıyor hem de yeşil alan sulamasında kullanarak tasarruf sağlıyoruz. Yeni arıtma tesisi yatırımlarımızla kentimizin her noktasında hizmeti yaygınlaştıracağız” dedi.