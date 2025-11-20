Son Mühür- Oyuncular Sendikası, tamamen yapay zeka ile üretileceği açıklanan Tesseract projesi hakkında kapsamlı bir duyuru yayımladı.

Açıklamada, Akın Akınözü ve Özcan Deniz’in ses ve görüntülerinin projede kullanıldığı, bu durumun oyunculuk mesleğinin geleceği için ciddi riskler taşıdığı belirtildi.

Sendika, yapay zekanın kontrolsüz kullanımının mesleki hakları, sanatçı emeğini ve sektördeki çalışma koşullarını tehdit edebileceğini vurguladı.

Akın Akınözü açıklamaya sosyal medyadan tepki gösterdi

Duyurunun ardından projede aktif görev alan Akın Akınözü, sosyal medya hesabından uzun bir metin paylaşarak sendikanın tutumunu eleştirdi. Akınözü, açıklamanın kendisini şaşırttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İçinde yer almaktan büyük heyecan duyduğum ve tüm süreçlerinde aktif olarak bulunduğum Tesseract projesinin, Oyuncu Sendikası tarafından yapılan bir duyuruyla hedef alınmasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladım.

Projenin yaratıcısı ve liseden arkadaşım Erim Şişman gerekli etik ve teknik açıklamayı paylaşmış olsa da, Sendika'nın kendi ‘misyonu’ ile çelişen bu yaklaşımı karşısında ben de bir sitemde bulunma ihtiyacı hissettim.”

“Benim açımdan çok ciddi bir hayal kırıklığıdır”

Akınözü, duyurunun zamanlamasını ve yöntemini eleştirerek sendikanın kendisiyle herhangi bir görüşme yapmadan açıklama yayımlamasının güven zedelediğini söyledi:

“Bu duyurudan yalnızca birkaç gün önce, aynı Sendika’nın yöneticileri benimle iletişime geçip danışma gecelerine davet ederken ve ‘birlikte omuz omuza durmanın öneminden’ söz ederken; sonrasında benimle tek bir soru dahi sormadan bu açıklamayı yapmaları, benim açımdan çok ciddi bir hayal kırıklığı olmuştur.”

Ünlü oyuncu, eleştirinin yönteminin önemine dikkat çekerek “birliği zayıflatan” adımların sektöre zarar verdiğini belirtti.

“Mesleki huzurumu bozarak beni işimi yapamaz hale getirdiler”

Akınözü, açıklamanın devam eden dizi setindeki çalışma düzenini olumsuz etkilediğini dile getirdi: “Devam eden dizimin setinde tüm odağımı işime vermem gerekirken bu açıklamaya cevap hazırlamak zorunda bırakılmamdır.

Mesleki huzurumu koruması gereken sendikanın tam tersine, bu huzuru bozarak beni işimi yapamaz hale getiren taraf olması ironiktir.”

Oyuncu, sendikanın yapay zeka, üretim biçimi ve projede yer alan oyuncular üzerinden “yanlış algı oluşturduğunu” ifade etti.

“Hakkımı hukuki yollarda arayacağım”

Kişisel ve mesleki itibarının zedelendiğini belirten Akınözü, süreci yargıya taşıyacağını açıkladı: “Bu süreçte kişisel ve mesleki itibarımın zedelenmesi nedeniyle, hakkımı hukuki yollarla arayacağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.”