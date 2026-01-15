Son Mühür/ Beste Temel- Programda özellikle istihdamda süreklilik, dönemsel çalışma biçimleri ve bu yapının bireyin ruh sağlığı üzerindeki etkileri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Turizm başta olmak üzere pek çok sektörde yaygın olan dönemsel işçilik modelinin, çalışanlarda belirsizlik duygusu, gelecek kaygısı ve aidiyet problemlerine yol açabildiği vurgulandı.

Mehmet İşler, istihdamın yalnızca ekonomik veriler üzerinden ele alınmasının yetersiz olduğunu belirterek, “Ana temamız birey” ifadesiyle insan odaklı istihdam anlayışının önemine dikkat çekti. Süreklilik içermeyen çalışma modellerinin bireyin yaşam planlarını, motivasyonunu ve psikolojik dayanıklılığını doğrudan etkilediğini ifade eden İşler, sürdürülebilir istihdamın hem çalışan hem de sektörler için uzun vadede kazanım sağladığını dile getirdi.

Programda, dönemsel işçi olmanın psikolojisi de detaylı biçimde ele alındı. Belirsizliğin bireyde kontrol kaybı hissini artırabildiği, bu durumun ise kaygı düzeyini yükselterek iş verimini ve yaşam doyumunu olumsuz etkileyebildiği konuşuldu. Psikolog Sedef Yıldırım Saruhan, bu süreçlerde bireyin psikolojik olarak desteklenmesinin ve güvende hissetmesini sağlayacak yapısal çözümlerin önemine vurgu yaptı.

Sohbetin ilerleyen bölümünde çözüm önerileri de masaya yatırıldı. İstihdam politikalarının planlanmasında psikolojik iyi oluşun dikkate alınması, çalışanların yalnızca “geçici iş gücü” olarak görülmemesi ve sürekliliği destekleyen modellerin yaygınlaştırılması gerektiği ifade edildi. İnsan merkezli yaklaşımların, çalışan bağlılığını ve sektörel verimliliği artırdığına dikkat çekildi.

İstihdamı yalnızca çalışma hayatının değil, bireyin yaşam bütünlüğünün önemli bir parçası olarak ele alan program; ekonomi, psikoloji ve toplumsal yapıyı bir araya getiren içeriğiyle izleyicilerden ilgi gördü.