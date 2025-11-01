2,5-3 yaşlarındaki küçük bir kız çocuğunun annesi tarafından itildiği ve “İstemiyorum seni, defol” sözlerine maruz kaldığı video, Mersin gündemini sarstı.

Görüntülerde kadının eşine “İstemiyorum çocuğu, bu kadar basit. Al çocuğunu istiyorsan kendin bak. Ne yapıyorsan yap” dediği, ardından küçük kızını ittiği anlar yer aldı.

Emniyet harekete geçti

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri derhal inceleme başlattı.

Yapılan araştırmada, görüntüyü kaydeden kişinin baba İ.T.G., çocuğa kötü davranan kadının ise anne B.G. olduğu belirlendi.

Baba: “Eşim çocuğunu da alıp yurt dışına çıktı”

Emniyet birimlerinin baba ile yaptığı görüşmede, İ.T.G., eşinin küçük kızları Z.L.G.’yi de yanına alarak yurt dışına çıktığını ifade etti.

Olayın ardından annenin nerede olduğu araştırılıyor. Yaşanan olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından da inceleme başlatıldı.