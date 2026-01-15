Son Mühür - Trafik cezalarında artıma gidildi. TBMM'de 10 madde kabul edildi. Genel Kurulda kabul edilen 10 maddeye göre yeni düzenleme detayları belli oldu.

Özel yük taşıma detayları



Ağırlık ve boyutları itibarıyla özellik arz eden, başka ulaşım sistemleriyle taşınması mümkün olmayan ve taşıma sınırlarını aşmasına rağmen taşınması zorunlu olan yüklerin nakli ile bu kapsamda trafiğe çıkacak araçlar için Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınması zorunlu olacak.

Özel yüklerin taşınması ve trafiğe çıkışı için özel izne tabi araçlardan, yolun yapım, bakım ve işletmesinden sorumlu kurum veya kuruluş tarafından karayolu kullanım bedeli tahsil edilecek.

Karayolu kullanım bedeli; dingil başına düşen tonaj, dingil sayısı, taşıma mesafesi ve karayolunun proje ömründe meydana gelecek azalma dikkate alınarak her takvim yılı için Karayolları Genel Müdürlüğünce belirlenip ilan edilecek.

Özel yüklere ilişkin taşıma izinlerinin usul ve esasları, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Özel yük taşımalarında trafik zabıtası desteği alınması halinde, destek verilen her gün için 16 bin lira hizmet bedeli ödenecek. Bu bedel, her yıl Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi kapsamında belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacak ve genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Ehliyetsiz araç kullananlara yönelik cezalar



Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullananlara 40 bin lira idari para cezası uygulanacak. Mahkemeler, savcılıklar veya yetkili merciler tarafından sürücü belgesi geçici ya da tedbiren geri alınmasına rağmen araç kullananlara ise 200 bin lira ceza verilecek.

Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullananlar da 200 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu araçların kullanılmasına izin veren işletenlere, tescil plakası üzerinden 40 bin lira ceza uygulanacak.

Şerit düzenleme



Karayollarında aksine bir işaret bulunmadıkça; motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki kamyon ve çekici türü araçlara yönelik şerit izleme kuralları yeniden düzenlenecek. Bu araçları kullanan sürücüler aynı yönde seyretmek zorunda olacak.

İki şeritli yollarda geçme ve dönme dışında sol şerit kullanılamayacak. İkiden fazla şerit bulunan yollarda geçme haricinde sağdan ikinci şerit, sola dönüş dışında ise en sağdaki iki şerit dışındaki şeritler kullanılamayacak.

Yerleşim yeri içindeki bölünmüş yollarda ve otoyollar ile yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda araçların ters yönde sürülmesi yasak olacak.

Yaya yolları



Yaya yollarında araç kullanılamayacak; bisiklet yolu ve bisiklet şeritlerinde ise bisiklet ve elektrikli skuter dışındaki taşıtların sürülmesine izin verilmeyecek. Taşıt trafiğine kapalı veya belirli araçlara ayrılmış yollarda, izin verilenler dışında araç kullanılamayacak.

Ayrıca sürücüler; konvoy halinde ya da münferit olarak, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını kısmen ya da tamamen engelleyecek biçimde araçlarını yol üzerinde durduramayacak.

Saldırgan sürücülere ceza geliyor



Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde art arda şerit değiştirenlere, otoyol ve bölünmüş yollarda ters yönde seyredenlere, konvoy veya münferit şekilde trafiği engelleyenlere 90 bin lira idari para cezası verilecek.

Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilecek.

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri



Kanunda belirtilen usul ve şartlara uygun olarak düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında araçların karayolunda durdurulması durumunda idari para cezası uygulanmayacak ve bu durum kabahat sayılmayacak.

Araçtan inenler



Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden ya da bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu kişilerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.

Bu gerekçelerle ehliyeti geri alınan sürücülere belgeleri, psikoteknik değerlendirme sonrası iade edilecek.

Ehliyetleri alınan sürücüler



Trafik kurallarına uymadığı için ehliyeti geri alınan sürücülerden, son ihlalin geriye dönük 5 yıl içinde ikinci kez tekrar etmesi halinde sürücü belgeleri iptal edilecek.

Ehliyeti iptal edilenlerin yeniden belge alabilmeleri için sürücü kursuna devam etmeleri, sınavlarda başarılı olmaları ve motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.

Kırmızı ışık ihlalinin tekrarında cezalar kademeli artırılacak



Yetkili görevlilerin uyarı ve işaretlerine uymayanlara 3 bin lira, trafik ışıklarına uymayanlara 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Kırmızı ışık ihlalinin bir yıl içinde tekrarı halinde cezalar 10 bin liradan başlayarak 80 bin liraya kadar kademeli olarak artırılacak.

Madde etkisindeki sürücüler



Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri iptal edilecek. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu hükümleri devreye girecek.

0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullananlara verilen ceza 25 bin liraya yükseltilecek.

Takograf cihazı ve taşıt kullanma süreleri



Takograf bulundurması zorunlu araçlar, taşıt kullanma ve dinlenme sürelerine aykırı şekilde kullanılamayacak. Bu kurallara uyulmaması halinde sürücü ve işletenlere kademeli idari para cezaları uygulanacak.

Hız sınırı düzenlemesi



Yerleşim yeri içinde ve dışında hız sınırlarını aşan sürücülere, ihlalin derecesine göre 2 bin liradan 30 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Belirli hız ihlallerinde sürücü belgeleri geçici olarak geri alınacak.

Ambulanslara yol vermeyenler



Ambulans, itfaiye ve acil görevdeki araçlara yol vermeyen sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak, ehliyetleri 30 gün geri alınacak ve araçları 30 gün trafikten men edilecek.

Araç mesafe kuralları



Araçlar arasındaki takip mesafesine uymayanlara 5 bin lira, diğer ilgili kurallara uymayanlara ise 1000 lira idari para cezası verilecek. Kavşaklarda geçiş hakkı ihlallerinde cezalar 1000 liradan 5 bin liraya kadar uygulanacak.