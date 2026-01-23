Son Mühür - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde peş peşe yaşanan 4.5, 4.1 ve 4.4 büyüklüğündeki depremler bölgede tedirginliğe neden oldu. Son sarsıntıların ardından gözler uzmanların açıklamalarına çevrildi. Bölgede bugüne kadar 22 binin üzerinde deprem kaydı bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Okan Tüysüz, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, bu hareketliliğin sismik gerilimin doğal bir sonucu olduğunu söyledi. Tüysüz ayrıca, mevcut veriler ışığında bölgede yıkıcı ve büyük çaplı bir deprem beklentisi olmadığını belirtti.

Sındırgı'da deprem fırtınası

Balıkesir’deki depremlerin olağan dışı bir tablo oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Türkiye'de zaman zaman böyle deprem fırtınaları yaygındır.Deprem fırtınası dediğimiz olay farklı büyüklükteki depremlerin bir arada meydana geldiği sismik olaylardır. Sındırgı'da yaşanan da buna benzer bir olay. Fakat artçı sayısı 22 bini geçince bu biraz fazla oldu" dedi.

Tüysüz, depremlerin nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü belirterek, "Neden olduğuna dair çalışmalar ise hala sürüyor. 1-2 sene biz bu araştırmalarla uğraşırız. Bu depremler rahatsızlık yaratsa da bölgede büyük bir depreme yol açmayacağı kanaatini taşıyorum" ifadelerini kullandı.

En riskli 3 bölgeyi açıkladı

7 büyüklüğünde deprem beklenen yerleri açıklayan Tüysüz şunları söyledi: "Türkiye'de 500'ün üzerinde diri fay var. Türkiye'nin içinde deprem olmayacak bir yer yok. 7'nin üzerinde deprem beklediğimiz yerlerin başında Marmara geliyor. Bingöl Yedisu'da da büyük bir deprem bekliyoruz. Bunlar en iyi bilinen sismik boşluklar. Yine Bingöl Palu arası 7 büyüklüğünü aşacak depremler bekliyoruz"