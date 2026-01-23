Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 23 Ocak Cuma gününe ilişkin tahminlerine göre Batı Karadeniz kıyıları hariç yurdun tamamında yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak etkili olurken, batı bölgelerde yağmur ile karla karışık yağmur görülecek; diğer bölgelerde ise yağışın kar şeklinde olması öngörülüyor. Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay’da yağışların kuvvetli olması beklenirken; Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer bölgelerde ise belirgin bir değişim olmayacağı tahmin ediliyor.
Sarı kodlu uyarı yapılan şehirler
1. Adıyaman
2. Batman
3. Bingöl
4. Bitlis
5. Diyarbakır
6. Elazığ
7. Gaziantep
8. Hakkari
9. Hatay
10. Kayseri
11. Kilis
12. Kahramanmaraş
13. Malatya
14. Mardin
15. Muş
16. Nevşehir
17. Osmaniye
18. Siirt
19. Sivas
20. Şanlıurfa
21. Şırnak
22. Tunceli
23. Yozgat
Buzlanma ve don olayına dikkat
Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Hatay ve Osmaniye’de kuvvetli yağmur ve sağanak; Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden, Doğu Akdeniz’de ise kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önem taşıyor.
İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülebileceği belirtilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’da kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu ifade edildi.
23 Ocak 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
A.KARAHİSAR – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
DENİZLİ – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
İZMİR – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli yağış olması bekleniyor.
HATAY – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ÇANKIRI – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KAYSERİ – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
BOLU – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİNOP – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
RİZE – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
SAMSUN – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
TRABZON – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – -2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS – -3°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VAN – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.