Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Ocak Cuma gününe ilişkin tahminlerine göre Batı Karadeniz kıyıları hariç yurdun tamamında yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak etkili olurken, batı bölgelerde yağmur ile karla karışık yağmur görülecek; diğer bölgelerde ise yağışın kar şeklinde olması öngörülüyor. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay'da yağışların kuvvetli olması beklenirken; Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer bölgelerde ise belirgin bir değişim olmayacağı tahmin ediliyor.

Sarı kodlu uyarı yapılan şehirler

1. Adıyaman

2. Batman

3. Bingöl

4. Bitlis

5. Diyarbakır

6. Elazığ

7. Gaziantep

8. Hakkari

9. Hatay

10. Kayseri

11. Kilis

12. Kahramanmaraş

13. Malatya

14. Mardin

15. Muş

16. Nevşehir

17. Osmaniye

18. Siirt

19. Sivas

20. Şanlıurfa

21. Şırnak

22. Tunceli

23. Yozgat

Buzlanma ve don olayına dikkat

Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Hatay ve Osmaniye’de kuvvetli yağmur ve sağanak; Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden, Doğu Akdeniz’de ise kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önem taşıyor.

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülebileceği belirtilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’da kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu ifade edildi.

23 Ocak 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

A.KARAHİSAR – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DENİZLİ – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

İZMİR – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli yağış olması bekleniyor.

HATAY – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ÇANKIRI – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KAYSERİ – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

BOLU – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

RİZE – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

TRABZON – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – -2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS – -3°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.