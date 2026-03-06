Son Mühür - ABD Adalet Bakanlığı, pedofili milyarder Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında 2019 yılında hazırlanan ve bugüne kadar yayımlanmayan üç FBI görüşme özetini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, “FBI 302” adı verilen bu raporların, ocak ayında açıklanan milyonlarca sayfalık Epstein dosyaları arasında bulunmadığını bildirdi.

Yanlışlıkla mükerrer olarak işaretlenmiş

Yetkililer, söz konusu belgelerin ilk etapta diğer evrakların tekrarı olduğu değerlendirilerek “mükerrer” şeklinde kodlandığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda ise gerçekleştirilen inceleme sonucunda 15 belgenin yanlışlıkla mükerrer olarak işaretlendiğinin belirlendiği aktarıldı.

Trump'a yöneltilen cinsel istismar iddiaları

Raporda, FBI’ın kimliği açıklanmayan kadınla Temmuz–Ekim 2019 döneminde dört kez görüştüğü belirtildi. Kadın, tüm ifadelerinde Jeffrey Epstein tarafından istismara uğradığını ileri sürdü. İkinci görüşmede ise 13 ila 15 yaşları arasında olduğu bir dönemde Epstein tarafından New York ya da New Jersey’e götürüldüğünü ve burada Donald Trump ile tanıştırıldığını iddia etti. Söz konusu seyahat sırasında Trump tarafından istismara uğradığını öne sürdü.

Ancak Ekim 2019’da yapılan dördüncü görüşmede, FBI ajanlarının sorularına karşın Trump’la ilgili iddiasına dair ilave ayrıntı paylaşmayı reddettiği kaydedildi.

Dosyada yer alan bir ifade:

"Trump herkesin odadan çıkmasını istedi."

"Trump, “Küçük kızların nasıl olması gerektiğini sana göstereyim” anlamına gelen bir şey söyledi."

"Trump pantolonunun fermuarını açtı ve ****’nin başını “penisine doğru” indirdi. ****, “onu sert bir şekilde ısırdığını” söyledi."

"Trump, ****’ye vurdu ve “Bu küçük kaltağı buradan defolup gitsin” anlamına gelen sözler söyledi."

İddialar kanıtlanmadı

Belgelerde yer alan iddiaların teyit edilmediği vurgulanıyor. Kadının anlattığı olayların 1980’lerin başı ile ortası arasında geçtiği ileri sürülürken, o dönemde Epstein ile Trump arasında temas olduğuna dair kesin bir kaydın bulunmadığı belirtiliyor. Trump ise daha önce Epstein’la ilişkisi bulunduğu ya da onun suç faaliyetlerinden haberdar olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti. Epstein tarafından birkaç kez istismar edilmiş Kadın, FBI ile yaptığı ilk görüşmede Epstein tarafından bebek bakıcılığı işi vaadiyle kandırıldığını düşündüğünü, ancak gittiği yerde herhangi bir çocuk bulunmadığını ve burada istismara uğradığını öne sürdü. Görüşme notlarına göre, benzer olayların birden fazla kez yaşandığını da iddia etti. Tanık, Epstein’la bağlantılı bazı olayların Güney Carolina’da gerçekleştiğini ileri sürdü. Ancak Epstein’ın bu eyalete sık ziyaretler yaptığına dair bilinen bir kayıt bulunmadığı belirtiliyor. İddiaların tarihinin ise Florida’da Epstein hakkında reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar soruşturmasının başlatılmasından yaklaşık 20 yıl öncesine dayandığı ifade ediliyor. Belgeler saklandı mı? Yeni belgeler kamuoyuna açıklanmadan önce Kongre’deki Demokratlar, Adalet Bakanlığı’nı söz konusu raporları hukuka aykırı biçimde gizlemekle eleştirmişti. Kaliforniya Demokrat Temsilcisi Robert Garcia da geçen hafta yaptığı açıklamada, “Bu durum kabul edilemez ve yasa dışı. Başsavcı Pam Bondi ve Başkan, bu dosyaların nerede olduğunu açıklamalı” ifadelerini kullanmıştı. Adalet Bakanlığı asılsız olduğunu belirtti Adalet Bakanlığı, ocak ayında yaptığı duyuruda yayımlanan Epstein dosyaları içinde Trump’a yönelik doğrulanmamış ve sansasyon niteliği taşıyan iddiaların bulunduğunu açıklamıştı. Açıklamada şu şekildeydi: “Belgelerin bazıları Başkan Trump hakkında FBI’a 2020 seçimlerinden hemen önce sunulan yanlış ve sansasyonel iddialar içeriyor. Bu iddialar temelsiz ve yanlıştır. Eğer en küçük bir güvenilirlik payı olsaydı, Trump’a karşı zaten kullanılmış olurdu.”