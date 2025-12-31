İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik olarak Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Ödemiş ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Tonlarca taklit etiketli etil alkol bulundu

Yapılan aramalarda 3,5 ton taklit etiketli etil alkol ile şişelenmiş halde çeşitli türlerde 600 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçilerek olası can kayıplarının engellendiği belirtildi.

Eğlence mekanları da denetlendi

Operasyon kapsamında alkollü eğlence mekanlarına yönelik denetimler de gerçekleştirildi. Denetimlerde kaçak veya sahte içki sattığı tespit edilen 4 iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

35 şüpheliye işlem, 5 tutuklama

Soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik güçleri bu operasyonlarla sahte içki olaylarının önüne geçmek için var güçleriyle çalışacaklarını bildirdi.