Son Mühür - Serviks kanseri olarak da bilinen rahim ağzı kanseri, Human Papilloma Virüsü’nün (HPV) neden olduğu kanser türleri arasında yer alıyor. Dünya genelinde milyonlarca kadını etkileyen hastalık, 2006’dan bu yana uygulanan HPV aşısı ve düzenli pap smear taramalarıyla büyük oranda önlenebiliyor. Uzmanlar, serviks kanserinin aşıyla ortadan kaldırılabilecek ilk kanser türü olma özelliği taşıdığına dikkat çekiyor. Bu nedenle her yıl ocak ayında rahim ağzı kanserine yönelik farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

Teşhis bir düşme sonrası ortaya çıktı

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan emekli bankacı Canan Birgi, rahim ağzı kanseri teşhisini 27 Aralık 2022’de aldı. Birgi, uzun süre belirti vermeyen hastalığın, bahçede düşmesi sonrası yaşadığı kanamayla ortaya çıktığını ifade etti. Tümörün fark edildiğinde 6 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Üç yıldır kanserle mücadele

Tedavisi Medicana International İzmir Hastanesi’nde sürdürülen Canan Birgi, ilk aşamada kemoterapi ve radyoterapi aldı. Daha sonra hastalığın nüks etmesi üzerine immünoterapi sürecine geçildi. Üç yıldır süren tedavi sürecinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Birgi, tedavi için Milas’tan İzmir’e gelmeye devam ettiğini aktardı.

“Utanılacak bir hastalık değil”

Rahim ağzı kanseri hakkında teşhis öncesinde hiçbir bilgisinin olmadığını belirten Birgi, hastalığın HPV kaynaklı olduğunu sonradan öğrendiğini söyledi. Süreci gizlemediğini ifade eden Birgi, “Bu utanılacak bir hastalık değil. Kadınlar bunu saklamasın. En büyük hatam düzenli kontrol yaptırmamam oldu” dedi. Birgi, kadınlara her yıl jinekolojik muayene çağrısı yaptı.

Kanserin temel nedeni: HPV

Medicana International İzmir Hastanesi Medical Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülcan Bulut, rahim ağzı kanserinin temel nedeninin HPV olduğunu vurguladı. HPV’nin birçok alt tipi bulunduğunu belirten Bulut, özellikle 16 ve 18 numaralı yüksek riskli suşların serviks kanserine yol açtığını ifade etti.

Aşı cinsel aktivite öncesinde büyük koruma sağlıyor

Doç. Dr. Bulut, HPV aşısının dokuz farklı suşa karşı koruma sağladığını belirterek, “HPV bulaşmadan önce yapılan aşı, virüsün kansere giden sürecini durdurur. Bu nedenle ergenlik döneminde aşılama büyük önem taşır” değerlendirmesinde bulundu. Serviks kanserinin gelişiminde önce HPV bulaşı, ardından öncül lezyonların oluştuğu aktarıldı. Bu lezyonların smear taramalarıyla erken dönemde saptanabildiği kaydedildi.

“En kritik nokta, hastalığın hiç ortaya çıkmaması”

Canan Birgi’nin ameliyat sınırını aşmış evrede teşhis aldığı, bu nedenle kombine kemoterapi ve radyoterapi uygulandığı bildirildi. Daha sonraki süreçte hastalığın mediastende nüks ettiği, immünoterapi ve radyoterapi ile tam yanıt alındığı açıklandı. Doç. Dr. Bulut, metastatik evrede olmasına rağmen hastalığın kontrol altına alındığını vurgulayarak, “Ancak asıl hedef hastalığın hiç ortaya çıkmamasıdır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyadan ilk silinebilecek kanser türü serviks kanseridir” ifadelerini kullandı.