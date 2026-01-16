Son Mühür - Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü organizasyonu olan Konferans Ligi’nde 2025/26 sezonu play-off turu eşleşmeleri açıklandı. Turnuvanın kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapıldı. Konferans Ligi’nde grup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24. sıradaki ekipler son 16 için play-off turunda karşı karşıya gelecek. Grup etabını tamamlayarak kuraya 12. seribaşı olarak katılan Samsunspor’un play-off turundaki rakibi de belli oldu.

Shkendija ile eşleşti

Konferans Ligi play-off turu kura çekiminin tamamlanmasının ardından Samsunspor’un rakibi belli oldu. Karadeniz temsilcisi, play-off turunda Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile karşılaşacak. Samsunspor, bu turu geçmesi halinde adını turnuvanın son 16 takımına yazdıracak. Samsunspor 10 puan topladı Konferans Ligi’nde Samsunspor, play-off turu ilk maçını 19 Şubat’ta, rövanşını ise 26 Şubat’ta oynayacak. Karadeniz ekibi, lig aşamasında geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 10 puan toplamıştı.