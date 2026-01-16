Puan durumunda 9 puanla 18. sırada yer alan Galatasaray için Atletico Madrid maçı büyük önem taşıyor. İspanyol ekibi ise 12 puanla daha üst sıralarda konumlanmış durumda. İşte Galatasaray - Atletico Madrid maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri.

Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesi 21 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Avrupa futbolunun kalbinin İstanbul'da atacağı karşılaşma, Türkiye saati ile saat 20.45'te başlayacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak maçta taraftarların yoğun desteği bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, kapalı gişe bir atmosferde İspanyol devi devirerek puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Galatasaray - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Atletico Madrid karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak. Maç, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin diğer maçları gibi şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 1, Digitürk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV gibi platformlardan ve internet üzerinden şifresiz olarak takip edilebiliyor. Futbolseverler, zorlu mücadelede hakem düdüğü çaldığında ekran başına kilitlenecek.

Victor Osimhen oynayacak mı?

Galatasaray taraftarlarının en çok merak ettiği konuların başında Victor Osimhen'in bu kritik maçta forma giyip giymeyeceği geliyor. Nijeryalı yıldız golcünün durumu, Afrika Uluslar Kupası (AFCON) nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Osimhen, milli takımı Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda yoluna devam ediyor. Turnuvada Nijerya'nın finale kalması halinde (final maçı 18 Ocak 2026'da oynanacak), Osimhen'in 21 Ocak'taki Galatasaray - Atletico Madrid maçına yetişmesi oldukça zor görünüyor.

Ancak yıldız futbolcu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tabii oynayacağım. Galatasaray'ı çok özledim. Bana hep destek oldular. Kupa biter bitmez, dönüp kadroya dahil olacağım" dedi. Teknik heyet ve kulüp yönetimi, Osimhen'in durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk 6 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Son 16 turu ve play-off potasında kalmak adına Atletico Madrid maçı kritik bir viraj olarak görülüyor.

Sarı-kırmızılılar, ev sahibi olacakları bu maçtan alacakları üç puanla hem ilk 8 iddiasını sürdürmeyi hem de play-off hattında güçlü konumunu korumayı hedefliyor. İspanyol devi Atletico Madrid ise 12 puanla üst sıralarda konumlanmış durumda.