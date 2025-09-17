Tamamı otomatik vitesli en uygun fiyatlı 10 model şu şekilde listelendi:

10. Nissan Townstar

Kargo versiyonunda benzinli ve elektrikli, Combi versiyonunda ise yalnızca elektrikli seçeneğe sahip olan Townstar, şehir içi kullanımda 380 kilometreye kadar menzil sunuyor. Başlangıç fiyatı 2.156.700 TL olarak belirlenen model için küçük işletmelere özel sıfır faizli kredi seçeneği de mevcut.

9. Ford Tourneo Connect

Polonya'da üretilen bu model, 2 litrelik dizel motoruyla 122 beygir güç sunuyor. 100 kilometrede ortalama 5,5 litre yakıt tüketen aracın satış fiyatı ise 2.078.400 TL olarak belirtiliyor.

8. Volkswagen Caddy

122 beygir gücündeki dizel motoruyla öne çıkan Caddy, 12 farklı renk seçeneğiyle kullanıcıya sunuluyor. Ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 5,4 litre olan modelde otomatik farlar, start-stop sistemi ve 10,25 inç dijital gösterge paneli standart olarak geliyor. Başlangıç fiyatı ise 1.806.000 TL.

7. Peugeot Rifter

Stellantis grubuna ait modellerden biri olan Rifter, 1.5 litrelik dizel otomatik motoruyla 130 beygir güç sağlıyor. 100 kilometrede ortalama 6,4 litre yakıt tüketen model, listenin daha yüksek fiyatlı seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Rifter’ın başlangıç fiyatı ise 1.739.500 TL.

6. Renault Kangoo Multix

Türkiye'de hem benzinli hem de dizel seçenekleriyle satışa sunulan Kangoo'nun benzinli versiyonu, 1.3 litrelik motoruyla 130 beygir güç üretiyor. Benzinli modelin başlangıç fiyatı 1.600.000 TL iken, dizel versiyon yaklaşık 90 bin TL daha pahalı. 115 beygir gücündeki dizel motor, 100 kilometrede ortalama 5,4 litre yakıt tüketiyor.

5. Fiat Doblo

Artık Türkiye’de üretimi sona eren Doblo, benzinli, dizel ve elektrikli motor seçenekleriyle satışa sunuluyor. Benzinli modeller sadece manuel şanzımanla gelirken, dizel otomatik versiyonun fiyatı 1.544.900 TL olarak belirlenmiş. Elektrikli versiyon ise 136 beygir gücünde olup, 2.174.900 TL’den satışa sunuluyor.

4. Opel Combo