Son Mühür - Panoramik cam tavan, gelişmiş multimedya sistemi, güvenlik özellikleri ve çağdaş tasarımlarıyla sadece ticari kullanıma değil, aile yaşamına da uygun hale gelen hafif ticari araçlar arasında artık elektrikli modeller de yer alıyor.
En ucuz modeller belli oldu
Tamamı otomatik vitesli en uygun fiyatlı 10 model şu şekilde listelendi:
10. Nissan Townstar
Kargo versiyonunda benzinli ve elektrikli, Combi versiyonunda ise yalnızca elektrikli seçeneğe sahip olan Townstar, şehir içi kullanımda 380 kilometreye kadar menzil sunuyor. Başlangıç fiyatı 2.156.700 TL olarak belirlenen model için küçük işletmelere özel sıfır faizli kredi seçeneği de mevcut.
9. Ford Tourneo Connect
Polonya'da üretilen bu model, 2 litrelik dizel motoruyla 122 beygir güç sunuyor. 100 kilometrede ortalama 5,5 litre yakıt tüketen aracın satış fiyatı ise 2.078.400 TL olarak belirtiliyor.
8. Volkswagen Caddy
122 beygir gücündeki dizel motoruyla öne çıkan Caddy, 12 farklı renk seçeneğiyle kullanıcıya sunuluyor. Ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 5,4 litre olan modelde otomatik farlar, start-stop sistemi ve 10,25 inç dijital gösterge paneli standart olarak geliyor. Başlangıç fiyatı ise 1.806.000 TL.
7. Peugeot Rifter
Stellantis grubuna ait modellerden biri olan Rifter, 1.5 litrelik dizel otomatik motoruyla 130 beygir güç sağlıyor. 100 kilometrede ortalama 6,4 litre yakıt tüketen model, listenin daha yüksek fiyatlı seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Rifter’ın başlangıç fiyatı ise 1.739.500 TL.
6. Renault Kangoo Multix
Türkiye'de hem benzinli hem de dizel seçenekleriyle satışa sunulan Kangoo'nun benzinli versiyonu, 1.3 litrelik motoruyla 130 beygir güç üretiyor. Benzinli modelin başlangıç fiyatı 1.600.000 TL iken, dizel versiyon yaklaşık 90 bin TL daha pahalı. 115 beygir gücündeki dizel motor, 100 kilometrede ortalama 5,4 litre yakıt tüketiyor.
5. Fiat Doblo
Artık Türkiye’de üretimi sona eren Doblo, benzinli, dizel ve elektrikli motor seçenekleriyle satışa sunuluyor. Benzinli modeller sadece manuel şanzımanla gelirken, dizel otomatik versiyonun fiyatı 1.544.900 TL olarak belirlenmiş. Elektrikli versiyon ise 136 beygir gücünde olup, 2.174.900 TL’den satışa sunuluyor.
4. Opel Combo
Yılın ilk sekiz ayında 16 bini aşkın satışla segmentinde en çok tercih edilen üçüncü model olan Combo, dizel motorlu versiyonuyla 1.537.000 TL'den alıcı buluyor. Elektrikli versiyonun başlangıç fiyatı ise 1.861.000 TL olarak belirlenmiş.
3. Citroen Berlingo
Stellantis grubunun aynı motor özelliklerine sahip en uygun fiyatlı modeli Berlingo, 1.515.000 TL’den satışta. 1,5 litrelik dizel motoruyla 130 beygir güç üreten Berlingo, Rifter’a kıyasla 224 bin TL daha uygun fiyatlı.
2. Toyota Proace City
1,5 litrelik ve 130 beygir güç üreten dizel motorla donatılan Proace City, 100 kilometrede ortalama 5,7 litre yakıt harcıyor. Standart donanımda 10 inçlik multimedya ekran bulunan modelin fiyatı ise 1.487.500 TL’den başlıyor.
1. Ford Tourneo Courier
Listenin en üstünde yer alan Tourneo Courier, 1 litrelik benzinli motoruyla 125 beygir güç sağlıyor. Otomatik vitesli versiyonu ortalama 6,9 litre yakıt tüketirken, fiyatı 1.435.100 TL olarak belirlenmiş. Elektrikli versiyonu ise 285 kilometrelik menzile sahip olup, 2.000.900 TL’den satışa sunuluyor.