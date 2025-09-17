Son Mühür - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, örgütün "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldıkları ve kontörlü sabit hatlar aracılığıyla sivil imamlarla iletişim kurdukları tespit edilen şüpheliler için gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sızma girişiminde bulundukları, Ankara’daki çeşitli semtlerdeki büfe, market ve bakkallarda bulunan kontörlü hatlar aracılığıyla iletişim kurdukları belirlendi. Şüphelilerin örgütle bağlantılı olduklarına dair ifadeler de soruşturma dosyasına yansıdı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, 1’i görevde olan ve 9’u daha önce ihraç edilmiş olmak üzere toplam 10 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda tüm şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan kişiler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmek üzere emniyete götürüldü. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.