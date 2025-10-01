Son Mühür - 28 Eylül’de bir mekandan çıkarken magazin muhabiriyle karşılaşan ünlü oyuncu Nejat İşler, muhabirin soruları üzerine sinirlenerek, "Kavga edeceksek edelim" diyerek tartışmaya başladı. Tartışma küfürlere dönüştü ve muhabir, Nejat İşler’e kafa attı.

Adliyede görüldü

Olayın ardından özür dileyen Nejat İşler, günler sonra Çağlayan Adliyesi’nde ilk kez görüntülendi. Sağlık durumu merak konusu olan İşler’in durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu sırada, Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirmekle suçlanarak 247 gündür cezaevinde tutulan menajer Ayşe Barım hakim karşısına çıkarken, Nejat İşler ve birçok kişi de tanık olarak ifade verecek.