Son Mühür /Merve Turan- 2015 Miss Turkey yarışmasında dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019 yılında oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile hayatını birleştirdi. Aynı yıl oğulları Kuzey dünyaya geldi. Çift, 2021 yılında ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayarak oğulları Mete’yi kucaklarına aldı.

"Çoraplarını bile ben giydirdim”

Kendi hazırladığı “Talk Show Perileri” adlı programına eşi Eser Yenenler’i konuk eden Berfu Yenenler, evlilikleriyle ilgili esprili bir itirafta bulundu. Berfu Yenenler, “Ben senin köpeğin gibiyim. Bu sabah çoraplarını bile ben giydirdim” sözleriyle dikkat çekti.

Eser Yenenler ise bu sözlere, bel fıtığı tedavisi gördüğünü hatırlatarak, “Bu kul köpeklik değil ki, sakatım şu an. Yaptığın iyilik söylenmez ayrıca” şeklinde karşılık verdi. Berfu Yenenler de “Normalde de ben giydiriyorum” diyerek gülümsedi.

Sosyal medyada tartışma yarattı

Çiftin konuşmaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Berfu Yenenler’in açıklamalarını “gereksiz” ve “kırıcı” bulurken, bazıları da özel hayatın fazla göz önünde yaşandığına dikkat çekti. “Bu çift aldığı tüm linçleri hak ediyor” yorumları da dikkat çeken eleştiriler arasında yer aldı.