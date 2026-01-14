Türkiye’nin en hızlı büyüyen restoran zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf, gıda sektöründeki başarısını farklı alanlara taşımak için adımlarını hızlandırdı. 2024 yılında aldığı stratejik kararla Balıkesir’in Susurluk ilçesine 6,5 MW kurulu güce sahip bir rüzgar türbini kuran şirket, santralin sağladığı verimli performansın ardından enerji alanındaki yatırımlarını genişletme kararı aldı.

Şirketin aldığı yeni karara göre, OSB Energy Türkiye tarafından Susurluk bölgesinde Köfteci Yusuf adına inşa edilecek rüzgar enerji santrali sayısı 8’e çıkarıldı. Tek bir türbinle başlayan proje, kısa sürede büyüyerek büyük bir enerji tesisine dönüştü. Bölgedeki yatırımların kesintisiz devam etmesi öngörülüyor. Köfteci Yusuf’un faal santrallerinden üretilen elektrik enerjisi, Balıkesir 1 TM hattına bağlanarak şebekeye aktarılmakta ve dağıtıma sunulmaktadır; bu hizmetten şirket pay almaktadır. Mevcut piyasa koşullarına göre, 8 santral için yapılan toplam yatırımın 500 milyon TL’yi aştığı tahmin ediliyor.