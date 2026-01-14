Son Mühür- İstanbul Valiliği, kent genelinde gıda güvenilirliğini sağlamak ve hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Valilik tarafından ilgili tüm kamu kurumlarına gönderilen yazıyla birlikte, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin artırılması ve yeni kuralların hayata geçirilmesi istendi.

Gönderilen yazıda, “gıda konusunda sıfır tolerans” vurgusu yapılarak, mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere karşı daha sert yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

Gıda işletmelerine kamera zorunluluğu

Valilik talimatına göre, İstanbul genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinin üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurması zorunlu hale getirildi.

Kurulacak kamera sistemlerinin kayıtlarının en az 30 gün süreyle saklanacağı ve bu görüntülerin denetimlerde delil olarak kullanılacağı belirtildi.

Bu uygulamayla birlikte, üretim aşamasından satışa kadar olan süreçlerin daha şeffaf ve izlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Seyyar satış araçlarına sıkı takip

Yeni düzenleme kapsamında izin belgesi bulunmayan seyyar satış araçlarının faaliyet göstermesine izin verilmeyecek. Belediyelere, seyyar satış izni verirken araçları detaylı şekilde inceleme ve kayıt altına alma çağrısı yapıldı.

İzin verilen seyyar satış araçlarının ise sürekli olarak izleneceği ve belirlenen kurallara aykırı hareket edenlerin faaliyetlerine son verileceği bildirildi.

Mevzuata aykırı ilaçlamaya adli işlem

Biyosidal ürünlerle yapılan ilaçlama faaliyetleri de denetim kapsamına alındı. Mevzuata aykırı uygulama tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem başlatılacağı, gerekli görülmesi halinde ise Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Bu kapsamda özellikle hijyen ve halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı daha sert yaptırımların devreye sokulacağı kaydedildi.

Kurallara uymayan işletmelere mühür

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen işletmeler mühürlenecek. Mührü bozarak faaliyetini sürdüren ya da izinsiz şekilde çalışmaya devam eden işletme sahipleri ve ilgililer hakkında adli işlem yapılacak. Mühür fekki iddialarının ise kolluk kuvvetleri tarafından yakından takip edileceği vurgulandı.

Gıda zehirlenmelerinde GAMER devrede olacak

Olası bir gıda zehirlenmesi vakasında ise sürecin Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) üzerinden yürütüleceği açıklandı. Kurumlar arası koordinasyonun bu merkez aracılığıyla sağlanacağı ve hızlı müdahale edileceği belirtildi.