Son Mühür- İsrail'in askeri gücünün kalbinde, halka kapalı ve gizemli tesisler de yer alıyor. Balistik füze programlarından ileri teknoloji istihbarat merkezlerine, bu tesisler ülkenin savunma stratejisinin temel taşlarını oluşturuyor. İşte bunlardan bazıları...

Füze ve uzay programlarının merkezi

İsrail'in havacılık ve uzay sanayisinin kalbi olarak bilinen Israel Aerospace Industries (IAI), ülkenin füze ve uzay programlarının merkezi konumunda. Özellikle İran'ın balistik füze tehdidine karşı geliştirilen ve İsrail'in çok katmanlı hava savunma sisteminin en önemli parçalarından biri olan Arrow hava savunma sistemleri burada üretiliyor.

İran'ın yer altı tesislerine benzer şekilde, İsrail'in de bu füzeleri yer altına inşa edilmiş beton koruganlardan fırlattığı biliniyor. Her biri dikey fırlatma rampalarıyla donatılmış tünellerle çevrili olan bu tesisler, olası bir saldırıya karşı maksimum koruma sağlamayı hedefliyor. Uydu görüntüleri ve açık kaynak istihbarat (OSINT) verileri, bu tesislerin aktif olarak kullanıldığına dair kanıtlar sunuyor.

Çölün derinliklerindeki dinleme merkezi: Urim Üssü

Negev Çölü'nün derinliklerinde yer alan Urim Üssü, İsrail istihbaratının hayati bir parçası olan Birim 8200'ün dinleme merkezi olarak görev yapıyor. Bu tesis, uydular, deniz haberleşmesi ve küresel telefon trafiğini aralıksız bir şekilde izliyor. Uzmanlara göre, Urim Üssü'nün devre dışı kalması, İsrail'in istihbarat faaliyetlerine ciddi bir darbe vurabilir ve ulusal güvenlik açısından kritik zafiyetler yaratabilir.

Gizemli Sdot Micha Üssü

Resmi olarak varlığı dahi kabul edilmeyen Sdot Micha Üssü, İsrail'in en hassas askeri tesislerinden biri. Açık kaynaklara göre, bu üs, Eriha balistik füzeleri ile birlikte nükleer başlıkların da konuşlandığı bir yer olarak biliniyor. Aynı zamanda, Arrow bataryalarının da bulunduğu bu tesis, olası bir saldırı durumunda İsrail'in nükleer caydırıcılık doktrinini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, üssün güvenliği ve korunması, İsrail savunma stratejisinin en önemli unsurlarından biri olarak kabul ediliyor.

Hava gücünün merkezi: Tel Nof Hava Üssü ve Netafim Üssü

Tel Nof Hava Üssü, İsrail Hava Kuvvetleri'nin en önemli stratejik merkezlerinden biri. Burada F-15 savaş jetleri ve CH-53 ağır helikopterler gibi kilit hava araçları bulunuyor. Ayrıca, uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ve özel harekât birimleri de bu üste konuşlu. Yeni nesil hava araçlarının test merkezi olarak da kullanılan Tel Nof, Alman ordusuyla yürütülen ortak İHA eğitimlerine de ev sahipliği yapıyor.

Ordunun lojistik üslerinden biri olan Netafim Üssü ise, ülkenin kuzeyinde yer alıyor. OSINT kaynaklarına göre, buradaki geniş mühimmat depolarında tank ve topçu mermilerinin muhafaza edildiği düşünülüyor. Netafim, özellikle kuzey cephesinden gelecek olası tehditlere karşı İsrail ordusunun lojistik kapasitesini güçlendiren bir nokta olarak öne çıkıyor.