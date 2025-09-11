Son Mühür- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da katıldığı bir etkinlikte beklenmedik bir protestoyla karşılaştı. Şehrin güvenliğine vurgu yapmak amacıyla Başkan Yardımcısı JD Vance ve kabine üyeleriyle birlikte bir restorana giden Trump, burada savaş karşıtı aktivist grup CodePink tarafından hedef alındı. Eylemciler, Gazze'deki durum ve İsrail'e verilen destek nedeniyle Trump'ı protesto ederek dikkat çekici anlara imza attı.

Protestocular "Özgür Filistin, Özgür Washington" diye slogan attı

Grup üyeleri, restoranın içinde "Özgür Filistin, özgür Washington!" şeklinde sloganlar atarak seslerini duyurmaya çalıştı. Aktivist kadınlar, eylemlerini daha da ileriye taşıyarak "Trump bugünün Hitler'i" sloganını da kullandı. Bu agresif çıkış, restoran içinde kısa süreli bir gerginliğe yol açtı. Donald Trump, protestocuları bir süre sessizce izledikten sonra, başını sallayarak tepkisini gösterdi. Daha sonra ise el hareketiyle korumalarına müdahale etmeleri ve göstericileri mekandan uzaklaştırmaları yönünde talimat verdi.

Restorandan çıkarılırken bile eyleme devam ettiler

Başkanın korumaları tarafından restoranın dışına çıkarılan CodePink üyeleri, eylemlerini sonlandırmadı. Restorandan çıkarılırken de slogan atmaya devam eden protestocular, kameraların önünde Trump'a olan tepkilerini sürdürdü.