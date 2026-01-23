Son Mühür - Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ederken forvet hattını güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Sarı-lacivertlilerin Everton’da forma giyen Beto için resmi teklif yaptığı öğrenildi. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki Gineli golcünün transferi konusunda Everton’a resmi teklif iletti. Görüşmelerin gidişatına bağlı olarak transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor

Beto’nun Everton ile olan kontratı 2027’ye kadar sürüyor. Tecrübeli golcünün güncel piyasa değerinin 20 milyon euro olduğu belirtilirken, bu sezon İngiliz ekibiyle 25 resmi karşılaşmada forma giyip 3 gol attı.