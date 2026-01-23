Guendouzi'nin oynamamasının sebebi sakatlık veya teknik tercih değil, UEFA'nın liste kuralları oldu. Peki Guendouzi neden Avrupa maçlarında oynayamıyor? Fenerbahçe'nin 26 milyon euro bonservis bedeli ödediği Fransız yıldız ne zaman forma giyebilecek? İşte tüm detaylar...

UEFA listesi kuralı ne anlama geliyor?

UEFA Avrupa Ligi'nde her takımın sezon başında belirlediği bir A listesi bulunuyor. Bu listeye kayıtlı olmayan oyuncular Avrupa maçlarında forma giyemiyor. Devre arası transferleri otomatik olarak bu listeye eklenmiyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Aston Villa maçı öncesi basın toplantısında konuya açıklık getirdi: "Musaba ve Mateo'yu listeye henüz ekleyemedik. Bu maç kadrosunda olanlar çok istekli ve motive."

Hangi oyuncular UEFA listesinde yok?

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadroya kattığı üç isim UEFA listesinde yer almıyor:

Matteo Guendouzi (Lazio'dan transfer)

(Lazio'dan transfer) Anthony Musaba (Reims'ten transfer)

(Reims'ten transfer) Mert Günok (Beşiktaş'tan transfer)

Bu oyuncular Süper Lig maçlarında forma giyebiliyor ancak UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıkamıyor.

Guendouzi ne zaman Avrupa'da oynayabilir?

UEFA kurallarına göre takımlar, lig aşamasının son maçından önce listelerinde değişiklik yapabiliyor. Fenerbahçe yönetimi, 29 Ocak'ta deplasmanda oynanacak FCSB maçı öncesinde listeyi güncelleyebilir.

Tedesco bu konuda şunları söyledi: "Çok kolay bir durum değil bu. Listede istediğiniz kadar değişiklik yapamıyorsunuz. Belli kurallar var. En son tarihi beklemek çok önemli. Siz değişiklikleri planlarsınız ama kadroda değişiklik olabilir."

Guendouzi Süper Lig'de fırtına gibi esiyor

UEFA listesinde olmamasına rağmen Guendouzi, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla harika bir başlangıç yaptı:

10 Ocak 2026: Galatasaray'a karşı Süper Kupa finalinde ilk maçına çıktı ve gol attı. Maçın en iyi oyuncusu seçildi. Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Galatasaray'a karşı Süper Kupa finalinde ilk maçına çıktı ve gol attı. Maçın en iyi oyuncusu seçildi. Fenerbahçe 2-0 kazandı. 18 Ocak 2026: Alanyaspor deplasmanında Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Matteo Guendouzi kimdir?

Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié, 14 Nisan 1999 tarihinde Fransa'nın Poissy kentinde dünyaya geldi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1.85 metre boyunda ve sağ ayaklı.

Kökeni ve milli takım tercihi

Guendouzi, Fransız vatandaşı olmakla birlikte Fas kökenlidir. 2017 yılında Fas Milli Takımı teknik direktörü Hervé Renard tarafından davet edildi ancak Guendouzi, Fransa'yı tercih etti. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda finale çıkan Fransa kadrosunda yer aldı.

Futbol kariyeri

Guendouzi, futbola 6 yaşında Paris Saint-Germain altyapısında başladı. 2005-2014 yılları arasında PSG akademisinde eğitim aldıktan sonra Lorient'e transfer oldu.

Oynadığı takımlar:

Sezon Takım Lig 2014-2018 Lorient Fransa 2018-2020 Arsenal İngiltere 2020-2021 Hertha Berlin (kiralık) Almanya 2021-2024 Marsilya Fransa 2023-2026 Lazio İtalya 2026- Fenerbahçe Türkiye

Arsenal macerası ve disiplin sorunları

2018'de yaklaşık 7 milyon sterlin karşılığında Arsenal'e transfer olan Guendouzi, Premier Lig'deki ilk maçında Manchester City karşısında takımda en fazla topa dokunan oyuncu oldu. 2019 UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea'ye karşı forma giydi.

Ancak 2020 yılında Brighton maçı sonrası yaşanan olayların ardından disiplin sorunları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Eski futbolcu Emmanuel Petit tarafından "volkanik bir kişilik" olarak tanımlanan Guendouzi, rekabetçi karakteriyle biliniyor.

Özel hayatı

Guendouzi, Maëlle Guendouzi Rafalski ile evli ve iki kız çocuğu babası. 14 Mayıs 2024'te ikinci kızları Miyana dünyaya geldi.

Fenerbahçe'ye transferi

Fenerbahçe, Guendouzi için Lazio'ya 26 milyon euro bonservis bedeli + 2 milyon euro bonus ödedi. Fransız yıldız, 8 Ocak 2026'da sarı-lacivertlilerle 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Sözleşmede 1 yıllık opsiyon da bulunuyor.

Bilgi Detay Tam adı Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié Doğum tarihi 14 Nisan 1999 Doğum yeri Poissy, Fransa Yaşı 26 Boyu 1.85 m Mevkisi Orta saha Ayak Sağ Piyasa değeri 28 milyon euro Milli takım Fransa (14 maç, 2 gol) Eşi Maëlle Guendouzi Rafalski Çocukları 2 kız