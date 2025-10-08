Eski başkan Ali Koç, sezon başında yaptığı açıklamada, “Bu takımı herkes şampiyon yapar, ancak 8 numara transferini ocakta yapacağız” demişti. Duran’ın uzun süren sakatlığı ve En-Nesyri’nin istikrarsız performansı ise forvet takviyesini zorunlu kıldı.

Yönetim, her iki pozisyon için de transfer adaylarını belirledi. Öncelikli hedef, Feyenoord forması giyen Quinten Timber oldu. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Listede yer alan bir diğer aday ise Brentford’dan Vitaly Janelt. 27 yaşındaki Alman orta saha oyuncusunun sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Bu sezon Premier Lig’de eskisi kadar süre alamayan Janelt, Tedesco’nun beğenisini kazanan isimler arasında bulunuyor.

Forvet adayları

Sakatlığı bir türlü geçmeyen Jhon Duran ve istikrarsız performans gösteren En-Nesyri nedeniyle Fenerbahçe, devre arasında golcü transferi için harekete geçiyor. Yönetimin radarında iki önemli isim bulunuyor: Dusan Vlahovic ve Alexander Sörloth. Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Vlahovic için yeniden girişimde bulunulacak. Sırp golcünün önceliği İngiltere olsa da, Başkan Sadettin Saran’ın bizzat oyuncuyla görüşerek ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor. Diğer aday ise Atletico Madrid’de düzenli olarak forma şansı bulamayan Alexander Sörloth. 29 yaşındaki Norveçli forvetin durumu, teknik ekibin talebi doğrultusunda yakından takip ediliyor.

Performans raporu