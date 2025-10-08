Son Mühür - Chelsea’nin genç yıldızı Cole Palmer, ikonik gol sevinciyle özdeşleşen “Cold Palmer” ifadesini ticari marka olarak tescil ettirerek dikkat çekici bir adım attı.

The Athletic’in haberine göre Palmer, taraftarlar arasında popülerleşen “Cold Palmer” lakabını resmi olarak sahiplenmek için marka başvurusunu tamamladı. Bu adımın, oyuncunun gelecekteki giyim, aksesuar ve dijital ürün projeleri için stratejik bir hamle olduğu vurgulanıyor. Bu sezon Chelsea formasıyla 4 maçta görev yapan Cole Palmer, 2 gol kaydetti. Genç yıldızın hem saha içindeki performansı hem de kişisel markasını geliştirmeye yönelik girişimleri İngiltere’de büyük ilgi gördü.