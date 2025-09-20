Son Mühür - Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul toplantısı başladı. Divan Başkanı olarak Şekip Mostuoğlu seçildikten sonra, yönetim kurulu üyeleri sunumlarını yapmaya başladı. Yönetimi temsilen kürsüye çıkan Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak, mali durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplam borcu

Gerçekleştirilen sunumda Fenerbahçe’nin güncel borç durumu da paylaşıldı. 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla kulübün toplam borcu 21 milyar 526 milyon TL olarak açıklandı. Konuşmaların ardından Fenerbahçe yönetiminin mali açıdan ibrası için oylamaya geçilecek. Ali Koç ve Sadettin Saran arasındaki başkanlık yarışı ise yarın üyelerin oy kullanmasıyla netleşecek.