Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki performansı sayesinde Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turuna katılma hakkı kazandı. Kura çekiminin ardından Ay-yıldızlıların rakibi Romanya olarak belirlendi. İki ülke arasında oynanan bu kritik karşılaşma, kazanan tarafı play-off finaline taşıyacak.

Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki Romanya maçı 26 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Maçın oynanacağı stat henüz resmi olarak açıklanmadı ancak Türkiye'nin ev sahibi olması nedeniyle karşılaşmanın İstanbul'daki statlardan birinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final turu kapsamında oynanacak Türkiye-Romanya maçının TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Böylece milyonlarca futbolsever bu kritik karşılaşmayı ücretsiz olarak takip edebilecek.

Play-off finali ne zaman oynanacak?

Ay-yıldızlılar, Romanya engelini aşması halinde play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle karşılaşacak. Final maçı 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda oynanacak. Karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak. Final maçını kazanan takım, 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

2026 Dünya Kupası play-off sistemi nasıl işliyor?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu, grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelen takımların katılımıyla oluşuyor. Play-off turu yarı final ve final olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Her iki aşamada da tek maç eleme sistemi uygulanıyor, yani rövanş karşılaşması bulunmuyor.

Yarı finalde eşleşen takımlardan üst sıradaki ev sahibi olurken, final maçında ise çekilen kura sonucuna göre ev sahibi belirleniyor. Türkiye'nin bulunduğu grupta yarı final eşleşmeleri Türkiye-Romanya ve Slovakya-Kosova olarak belirlendi.

Türkiye'nin Dünya Kupası hedefi

A Milli Takım, 2002 yılındaki tarihi üçüncülükten bu yana Dünya Kupası finallerine katılamadı. 2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı ilk turnuva olacak. Ayrıca turnuva formatı değişerek katılımcı sayısı 32'den 48'e çıkarıldı. Bu durum Avrupa'dan katılacak takım sayısını da artırdı ve Türkiye'nin şansını yükseltti.

Romanya ise EURO 2024'te gösterdiği başarılı performansla dikkat çekmişti. İki takım arasındaki bu play-off karşılaşması, her iki ülke için de büyük önem taşıyor.