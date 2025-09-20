Son Mühür - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi bir başlangıç yapamadı ve ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilerek turnuvaya kötü bir giriş yaptı.

Taraftarı kahredecek hesaplama

Football Meets Data’nın verilerine göre, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde son 24’e kalma şansı yüzde 37 olarak belirlendi. Ancak en büyük hayal kırıklığı, sarı-kırmızılıların çeyrek finale (son 8) yükselme olasılığının sadece %2 olması oldu. Bu durum, Frankfurt mağlubiyetinin ardından taraftarların moralini düşürürken, sosyal medyada geniş yankı buldu.