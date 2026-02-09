Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği’ni 3-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki namağlup serisini 21 maça çıkardı.

Goller Kerem Aktürkoğlu ve Talisca’dan

Karşılaşmada Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren goller Kerem Aktürkoğlu’ndan iki, Talisca’dan bir golle geldi. Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren sarı-lacivertliler, skor üstünlüğünü koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı.

Üst üste ikinci galibiyet

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kocaelispor’u mağlup eden Domenico Tedesco’nun öğrencileri, Gençlerbirliği karşısında da kazanarak ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, bu sezon ligde toplamda 14. kez sahadan galip ayrıldı.

Namağlup Fenerbahçe 49 puana ulaştı

Sezon boyunca yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 14 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda puanını 49’a yükseltti. Sarı-lacivertliler, zirve yarışındaki iddiasını bu galibiyetle sürdürdü.

Sıradaki durak Trabzon

Fenerbahçe, ligin 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele, şampiyonluk yarışının kritik virajlarından biri olarak görülüyor.